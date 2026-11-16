जहां पैसे नहीं, अनाज से चुकाया जाता है मेहनताना! आज भी जिंदा है सदियों पुरानी परंपरा, जानिए मध्य प्रदेश की इस अनोखी गांव की कहानी

मध्य प्रदेश के एक गांव में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. यहां लोग मिट्टी के दीये, त्योहारों का प्रसाद और पूजा-पाठ जैसी सेवाओं के बदले अनाज देते हैं. इस व्यवस्था को ‘बार्टर’ और ‘आडव’ कहा जाता है. इसमें न कोई तय कीमत होती है और न ही लिखित समझौता, बल्कि आपसी भरोसे से लेन-देन होता है. दिवाली पर कुम्हार दीये देकर अनाज लेते हैं, जबकि गणगौर के दौरान कहार समुदाय के लोग धानी बांटकर बदले में अनाज प्राप्त करते हैं. वहीं, नाई समुदाय को सालभर की सेवाओं के बदले ‘आखातीज’ पर अनाज दिया जाता है. जानिए उस गांव का नाम.

क्या है गांव का नाम?

एमपी के भीकनगांव तहसील के केडवा गांव में 60 साल के तुलसीराम प्रजापत और उनकी पत्नी आशा बाई अपने पुश्तैनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को जारी रखे हुए हैं. इस साल उन्होंने केडवा, धाकबेदी, सांगवी और आस-पास के गांवों में करीब 20,000 मिट्टी के दीये सप्लाई किए.कई परिवार अब भी लैंप के लिए कैश के बजाय अनाज देते हैं. किसान सरदार मोरे और रामचंद्र अर्ने ने कहा कि इसकी मात्रा उनकी अपनी क्षमता और खेती की पैदावार पर निर्भर करती है.

ग्रामीणों ने क्या बताया?

एक ग्रामीण ने बताया कि कहार समुदाय गणगौर के दौरान किसान परिवारों के साथ इस पारंपरिक लेन-देन को बनाए रखता है. इसी तरह, चंदू सेन ने बताया कि नाई पूरे साल बाल काटने, शेविंग और दूसरी सेवाएं देते हैं और फसल कटने के बाद आखातीज पर अनाज पाते हैं.

डिजिटल युग में अब भी बनी है ये परंपरा

हालांकि मॉडर्न मार्केट और कैश ट्रांज़ैक्शन ने धीरे-धीरे इन तरीकों को कम कर दिया है, लेकिन इनका लगातार होना एक शानदार ग्रामीण इकोनॉमिक सिस्टम को दिखाता है जिसमें भरोसा, खेती की उपज और लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक रिश्ते रोज़ाना के लेन-देन के सेंटर में बने हुए हैं.

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