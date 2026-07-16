Home > मध्य प्रदेश > Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

Bharat Tex 2026 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'भारत टेक्स 2026' में हिस्सा लिया.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 7:20:15 PM IST

भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव
भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव


Bharat Tex 2026 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (16 जुलाई) नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ में हिस्सा लिया.

You Might Be Interested In

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया- “नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 में आज देश-विदेश के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल, गारमेंट एवं फुटवियर क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर विचार साझा करूंगा.”

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा- “संभावनाओं से भरपूर मध्य प्रदेश… आज नई दिल्ली में आयोजित Interactive Session on Investment Opportunities in Madhya Pradesh में सहभागिता कर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करूंगा.

Tags: Mohan YadavMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा
Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा
Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा
Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा