Bharat Tex 2026 Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

Bharat Tex 2026 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (16 जुलाई) नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत टेक्स 2026’ में हिस्सा लिया.

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया- “नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 में आज देश-विदेश के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल, गारमेंट एवं फुटवियर क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर विचार साझा करूंगा.”

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा- “संभावनाओं से भरपूर मध्य प्रदेश… आज नई दिल्ली में आयोजित Interactive Session on Investment Opportunities in Madhya Pradesh में सहभागिता कर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करूंगा.