Kamleshwar Dodiyar Viral Video: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जनजातीय कार्यक्रम के दौरान ऐसा वाकया हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को भी असमंजस में डाल दिया. रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मंच से अपने समर्थकों और श्रोताओं से ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब सुनकर वह खुद भी कुछ पल के लिए असहज हो गए. विधायक ने आवेश में आकर पूछा कि क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर सामने बैठे लोगों ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर शायद कोई भी खुद हैरान हो जाए. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन हैं कमलेश्वर डोडियार?

कमलेश्वर डोडियार मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं. उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी. आदिवासी अधिकारों की राजनीति और अपनी संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि के चलते वह अक्सर चर्चा में रहते हैं.

विधायक ने मंच से क्यों पूछा इस्तीफे का सवाल?

यह पूरा मामला रविवार को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर रानीसिंग गांव में आयोजित एक जनजातीय समारोह का है. यहां जनजातीय संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसी दौरान विधायक कमलेश्वर डोडियार भाषण दे रहे था. उन्होंने विधानसभा में अपनी भूमिका और विधायकों के बीच बैठने की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं कि चुनाव जीतकर वह सदन में दूसरे विधायकों के पास क्यों बैठते हैं.

विधायक ने कहा कि अगर आप कहोगे कि मैं विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में दूसरे विधायक के पास क्यों बैठता हूं? इस पर मेरा कहना है कि विधानसभा में 230 विधायकों की कुर्सियां हैं, जबकि इसके अंदर घुसने का दरवाजा एक ही है. कुर्सियां पास-पास लगी हुई हैं. कुर्सियों पास-पास लगी हुई हैं. क्या करूं इस्तीफा दे दूं? आप बोलो तो मैं इस्तीफा दे दूं.

जनता ने कहा- दे दो, दो दो

डोडियार के इस सवाल पर मंच के सामने बैठे कई लोग तुरंत जवाब देने लगे. वहां से आवाज आई- दे दो, दे दो, दो दो… लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर विधायक कुछ पल के लिए असमंजस में नजर आए. इसके बाद उन्होंने श्रोताओं को शांत कराने की कोशिश की और कहा कि ओके, दे देंगे. चलो ठीक है, पर उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा.

जनता ने लूज किया विधायक जी का कॉन्फिडेंस…सैलाना से BAP के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जनता से पूछा इस्तीफा दे दूं…जनता ने बोला- दे दो….! https://t.co/vY4fRdFuxm — Rupesh Mishra (@rupeshmishramp) November 16, 2026

MLA के भाषण पर भी आपत्ति जताई गई

चश्मदीदों के मुताबिक, इवेंट के दौरान, स्टेज पर मौजूद एक व्यक्ति ने MLA के भाषण में राजनीतिक मुद्दों का ज़िक्र करने पर आपत्ति जताई. उसने उनसे आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के विचारों और जल, जंगल और ज़मीन जैसे आदिवासी मुद्दों पर बोलने का आग्रह किया.

बाद में, MLA कमलेश्वर डोडियार ने साफ़ किया कि इवेंट में कुछ बदमाश लोग मौजूद थे और उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करके उन्हें भड़का रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ़ माहौल शांत करने के लिए इस्तीफ़ा देने की बात कही थी.