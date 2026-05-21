MP: प्रेमी के साथ एंजॉय कर रही थी महिला; तभी अचानक आ गया पति, फिर दोनों करने लगे ऐसी जिद, बुलानी पड़ी पुलिस

MP News: इन दिनों अवैध रिश्तों की वजह से आए दिन विवाद के मामले सामने आते रहते हैं. अब एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से आया है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ चौपाटी पर घूम रही थी और एंजॉय कर रही थी, तभी अचानक वहां महिला का पति आ धमका. पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखकर पति भड़क गया और सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया.

जानकारी के अनुसार एक महिला अपने प्रेमी के साथ गुदगांव चौपाटी पर मौजूद थी. तभी अचानक उसका पति वहां पहुंच गया. पति को सामने देख माहौल गरमा गया. महिला और उसका प्रेमी दोनों ने साथ रहने की जिद पकड़ ली. साथ ही पति के साथ जाने से पत्नी ने साफ इनकार कर दिया.

प्रेमी ने पुलिया से लगा दी छलांग

इस बीच प्रेमी ने आठनेर रोड की करीब 15 फीट ऊंची पुलिया से नीचे छलांग लगा दी. युवक को पुलिया से कूदता देख वहां मौजूद भीड़ की सांसें थम गईं. गनीमत यह रही कि युवक को सिर्फ मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई.

पति ने मौके पर पुलिस बुलाई

मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पीड़ित पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. पुलिस प्रेमी-महिला को भैंसदेही थाने ले गई.

हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के 15 साल के बच्चे हैं. पति का आरोप है कि इस युवक ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया है, जिसस उनका हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. प्यार, परिवार और कानून के बीच उलझा यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है?