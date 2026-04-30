Home > मध्य प्रदेश > Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल

Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल

CM Kanyadan Yojana accident: घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 5:44:45 PM IST

कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा
कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा


Betul Accident News: जिले के घोड़ाडोंगरी में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. समारोह में शामिल बारात के दौरान एक डीजे वाहन अचानक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गया. हादसे में दूल्हा अनुल सरोदे, उसका भाई और कई अन्य लोग घायल हो गए.

घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, अधिकांश घायलों को मामूली चोटें आई हैं.

You Might Be Interested In

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में शामिल दूल्हों की बारात विवाह स्थल की ओर बढ़ रही थी. बाराती बैंड-बाजे और डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान दूल्हों के साथ चल रहा डीजे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे भीड़ में जा घुसा. हादसे में दूल्हा अनुल सरोदे और उसका भाई घायल हो गए, जबकि अन्य कई लोगों को भी हल्की चोटें आईं.

परिजनों ने उठाए सवाल

घटना के बाद परिजनों ने डीजे वाहन की स्थिति पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पुराने और कथित रूप से अनुपयुक्त वाहन को मॉडिफाई कर उपयोग में लाया जा रहा था, जो इस हादसे की बड़ी वजह बना. फिलहाल, प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है. समारोह में हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Betul accident newsCM Kanyadan Yojana accidentDJ vehicle crowd crashGhoda Dongri accidentgroom injured Betul
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल
Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल
Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल
Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल