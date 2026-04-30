Betul Accident News: कन्यादान सम्मेलन में बड़ा हादसा, भीड़ में घुसा डीजे वाहन; दूल्हा समेत कई घायल

Betul Accident News: जिले के घोड़ाडोंगरी में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. समारोह में शामिल बारात के दौरान एक डीजे वाहन अचानक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गया. हादसे में दूल्हा अनुल सरोदे, उसका भाई और कई अन्य लोग घायल हो गए.

घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, अधिकांश घायलों को मामूली चोटें आई हैं.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में शामिल दूल्हों की बारात विवाह स्थल की ओर बढ़ रही थी. बाराती बैंड-बाजे और डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान दूल्हों के साथ चल रहा डीजे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे भीड़ में जा घुसा. हादसे में दूल्हा अनुल सरोदे और उसका भाई घायल हो गए, जबकि अन्य कई लोगों को भी हल्की चोटें आईं.

परिजनों ने उठाए सवाल

घटना के बाद परिजनों ने डीजे वाहन की स्थिति पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पुराने और कथित रूप से अनुपयुक्त वाहन को मॉडिफाई कर उपयोग में लाया जा रहा था, जो इस हादसे की बड़ी वजह बना. फिलहाल, प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है. समारोह में हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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