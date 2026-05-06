बैतूल में हाईवे पर लूट, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर डिलीवरी बॉय से मारपीट; 2 आरोपी गिरफ्तार

Betul Highway Robbery: जिले के शाहपुर में डेयरी उत्पादों का वितरण करने वाले एक डिलीवरी बॉय के साथ 2 आरोपियों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया. आरोपियों ने पहले एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी को हुए कथित नुकसान के बदले पैसे मांगे. पैसे नहीं मिलने पर उसके साथ लूट कर डाली. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि 3 मई को डेयरी उत्पाद का वितरण करने वाले राजू कोडले के साथ डेयरी उत्पाद की डिलीवरी करने जाने के दौरान निशाना जोड़ के आगे चंडी माता मंदिर के पास एनएच-46 पर यह घटना घटी. एक सफेद रंग की अल्टो कार में सवार 2 लड़कों के द्वारा ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी से टकराने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजू कोडले को रास्ते में रोककर पैसे मांगे गए. राजू कोडले के द्वारा पैसे ना देने पर उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल फोन और नकदी 10 हजार रुपये छीन लिए. वहीं कुछ डेयरी उत्पाद दही, ब्रेड भी लेकर कर भाग गए. घटना में राजू कोडले को कुछ मामूली चोटें भी आई थीं.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

घटना के पश्चात शाहपुर क्षेत्र में लोगों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया था. मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया. अज्ञात आरोपियों को गाड़ी नंबर से तलाश करते हुए टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर आरोपियों की पहचान की गई. आरोपियों की जानकारी (नाम, पता) निकाल कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

इन आरोपियों किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुरेन्द्र उर्फ बंडू पिता रामकिशन यादव उम्र-32 वर्ष निवासी नांदा (भीमपुर) और अंकलेश पिता शिवचरण उइके उम्र-20 वर्ष निवासी- आकी रैयत चिल्लौद थाना मोहदा को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से लूटा गया मोबाइल फोन, 10 हजार रुपए नकद एवं अन्य सामग्री तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है.

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस मामले के निराकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमारे, उप निरीक्षक सोनम साहू, एएसआई सुनील कैथवास, आरक्षक राजेश सेन, शिवेन्द्र तोमर, नीरज पाण्डेय, विकास, आदेश, उमेश विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.