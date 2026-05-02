Betul crime news: बैतूल में युवक ने पत्नी और बुजुर्ग ससुर पर किया लाठी से हमला, घर में आग लगाने की कोशिश

Betul crime news: बैतूल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर जवाई ने अपनी ही पत्नी और बुजुर्ग ससुर पर बेरहमी से हमला कर दिया. यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खेड़ी सांवलीगढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

रात में लाठी से ताबड़तोड़ हमला

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 10 बजे दुर्गेश करोचे नाम के युवक ने अपनी पत्नी अनीता और 62 वर्षीय ससुर रामसा धुर्वे पर लाठी से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से दोनों को गंभीर चोटें आईं और घर में अफरा-तफरी मच गई. हमले में बुजुर्ग ससुर रामसा धुर्वे को हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं पत्नी अनीता भी बुरी तरह घायल हुई हैं. घटना के बाद परिजनों ने दोनों घायलों को तुरंत बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है.

आरोपी की पहले से थी हिंसक प्रवृत्ति

परिजनों का कहना है कि आरोपी दुर्गेश करोचे पहले भी इस तरह की हिंसक हरकतें करता रहा है. आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती थीं, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि हमले के बाद आरोपी ने गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में आग लगाने का प्रयास भी किया. इससे पूरे परिवार में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वह आग लगाने की कोशिश कर चुका है. परिजनों के अनुसार, पहले की घटना के दौरान डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी का नतीजा है कि आरोपी का हौसला बढ़ता गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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