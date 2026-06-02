ट्रेन में खूनी खेल… सीट को लेकर हुई बहस, पीट-पीटकर युवक की हत्या

Betul Murder Case: मध्य प्रदेश के बैतूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां ट्रेन में कुछ यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ, जिसने खूनी रूप ले लिया. रविवार देर रात बैतूल के बोरदेही रेलवे स्टेशन पर पेंचवेली एक्सप्रेस में खूनी झड़प हुई. इस हमले में 25 वर्षीय अली खान की मौत हो गई. वहीं जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

वहीं इस पूरी घटना के बारे में मृतक के दोस्त जयंत विश्वकर्मा ने बताया कि ट्रेन में सीट को लेकर मामूली बहस हुई थी. उसी बहस के कारण अली खान की हत्या कर दी गई. उन्होंने बताया कि अली खान और जयंत कुल चार लोग एक साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे. वे पेंचवेली एक्सप्रेस से भोपाल जा रहे थे.

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सीट के बदले मौत

इसी दौरान परासिया स्टेशन पर ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा. उसके और हमारे बीच सीट को लेकर बहस शुरू हुई. इसके बाद वो गुस्से में झुंझलाता हुआ थोड़ा इधर-उधर हो गया. थोड़ी देर बाद मामला कुछ हद तक शांत हो गया. लेकिन उसने अपने 10-12 दोस्तों को बुला लिया. जैसे ही ट्रेन बोरदेही स्टेशन पर रुकी, तो कुछ लोगों ने अली खान को घेर लिया और लात-घूंसों और हथियारों से पीटा. इन चीजों से परेशान होकर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

सीसीटीवी फुटेज हो रही वायरल

जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू की. हालांकि अब तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है. जीआरपी आमला के थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले के आरोपियों को तलाश जारी है. स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है.

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