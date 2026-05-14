Home > मध्य प्रदेश > खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’

खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’

beautiful female Tantric: तांत्रिक आयुषी चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो युवती को जाल में फंसाया फिर उसके अश्लील वीडियो बना लिए.

By: JP Yadav | Published: May 14, 2026 2:29:32 PM IST

Beautiful Female Tantric: खूबसूरत महिला तांत्रिक ने बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया 'गंदा काम'
Beautiful Female Tantric: खूबसूरत महिला तांत्रिक ने बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया 'गंदा काम'


beautiful female Tantric: मध्य प्रदेश की अशोक नगर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो चांदी की चप्पल पहनकर तंत्र साधना किया करती थी. आरोप है कि यह तांत्रिक महिला अपने पति के साथ मिलकर साजिश के तहत इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाती थी. 

अगले चरण में यह गैंग इन वीडियोज ओर तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर भारी-भरकम रकम वसूलता था. 1.30 करोड़ रुपये की वसूली की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आदित्य सिंह तोमर, तांत्रिक आयुषी चौहान और उसके पति आकाश को गिरफ्तार किया है. इनके अलावा टैटू आर्टिस्ट आर्यन सोनी को भी पुलिस ने गंभीर आरोपों के चलते धर दबोचा है. 

You Might Be Interested In

क्या हैं आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और ब्लैकमेल से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोप है कि एक नाबालिग युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की. इसके बाद प्यार के जाल में फंसाया. चालाकी से उसने अश्लील वीडियो बनवाए.  बताया जा रहा है कि टैटू स्टूडियो में पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया. इसके बाद लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया और खूब पैसे वसूले.

पुलिस की छापेमारी में क्या-क्या मिला?

जांच के दौरान पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान लगभग 70 लाख रुपये का सामान जब्त किया है. इनमें एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन,सोने और चांदी के गहने, वाहन, नकद,  एक अलमारी और अन्य कीमती सामान शामिल है. कई और खुलासे हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी जानकारी देने से बच रही है. 

 चांदी की चप्पल करती थी तंत्र साधना करती थी आरोपी महिला

पुलिस की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला तांत्रिक आयुषी चौहान चांदी की चप्पलें पहनकर तांत्रिक अनुष्ठान किया करती थी. अब पुलिस टैटू आर्टिस्ट से बरामद लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच करा रही है. बताया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कई और पीड़ितों की जानकारी मिले. इसके साथ ही पुलिस लगातार आरोपियों के नेटवर्क की छानबीन कर रही है.

कौन है पीड़ित?

जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, आयुषी चौहान ने अपने गैंग के साथ एक नाबालिग युवती को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था. आरोप है कि इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती करने के बाद आरोपियों को उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए. इसके बाद गैंग ने इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 1.30 करोड़ रुपये की वसूली की. 

कौन-कौन है पुलिस गिरफ्त में

 आदित्य सिंह तोमर, तांत्रिक आयुषी चौहान, उसके पति आकाश और टैटू आर्टिस्ट आर्यन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है.

Tags: Madhya Pradesh crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’
खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’
खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’
खूबसूरत तांत्रिक चांदी की चप्पल पहन करती थी साधना, बंद कमरे में जवान लड़की के साथ किया कैसा ‘कांड’