Home > मध्य प्रदेश > Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल

Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल

Singrauli bear attack:  सिंगरौली जिले के बासींबेरदहा गांव में एक भालू ने 50 वर्षीय राममनोहर सिंह पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा व मुआवजे की मांग की है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 29, 2026 4:53:21 PM IST

जंगल से निकले भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, इलाके में दहशत
जंगल से निकले भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, इलाके में दहशत


Singrauli bear attack: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला बासींबेरदहा गांव से सामने आया है, जहां एक भालू ने 50 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

अचानक भालू का हमला, संभलने का मौका नहीं मिला

जानकारी के अनुसार, बासींबेरदहा निवासी राममनोहर सिंह (50 वर्ष) अपने दैनिक कार्य के लिए गांव के पास मौजूद थे, तभी झाड़ियों से निकले एक भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला. घटना के दौरान राममनोहर के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों की तत्परता से उनकी जान बचाई जा सकी.

You Might Be Interested In

अस्पताल में चल रहा उपचार

घायल राममनोहर सिंह को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार उनके शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन हालत फिलहाल स्थिर है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और ऐसे हमलों पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही पीड़ित को मुआवजा देने की भी मांग उठाई है.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

Tags: singrauli bear attackwild bear attack mp
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल
Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल
Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल
Singrauli bear attack: सिंगरौली में भालू का हमला, 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल,लोगों में दहशत का माहौल