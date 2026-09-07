Home > मध्य प्रदेश > MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप

MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप

Barwani News: पुलिस ने बताया कि युवक अर्जुन कुछ दिन पहले अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर आया था. उस समय शारदा भी उसके साथ थी. राखी बंधवाने के बाद वह शारदा को लेकर घर से चला गया था.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 9:08:31 PM IST

बड़वानी में महिला-पुरुष के मिले शव
बड़वानी में महिला-पुरुष के मिले शव


MP News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से प्रेम प्रेसंग में प्रेमी जोड़े द्वारा जान देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को जंगल में एक पेड़ से 30 साल की महिला और 28 साल के युवक के शव लटके मिले. पुलिस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है.

बड़वानी थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि एक चरवाहे की सूचना पर पुलिस जैन तीर्थ बावनगजा के पास जंगल में पहुंची, जहां एक पेड़ से शारदा नाम की महिला और अर्जुन नामक युवक के शव लटके मिले.

You Might Be Interested In

शारदा के हैं दो बच्चे

उन्होंने बताया कि दोनों अलग-अलग लोगों से विवाहित थे और उनके शव एक ही रस्सी से बने फंदे से लटके हुए थे. बिसेन के अनुसार, महाराष्ट्र के जालना जिले की रहने वाली शारदा के दो बच्चे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के धार जिले का निवासी अर्जुन तीन बच्चों का पिता है.

एक साल से घर में नहीं रह रहा था अर्जुन

थाना प्रभारी ने अर्जुन के परिजनों के बयान के आधार पर बताया कि वह पिछले एक वर्ष से अपने घर में नहीं रह रहा था. उन्होंने बताया, ‘‘अर्जुन कुछ दिन पहले अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर आया था. उस समय शारदा भी उसके साथ थी. राखी बंधवाने के बाद वह शारदा को लेकर घर से चला गया था.’’

तथ्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

बिसेन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच विवाहेतर प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इन दिनों प्रेम प्रसंग में विवाद, हत्या और आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

Tags: MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026
MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप
MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप
MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप
MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप