MP: दो बच्चों की मां से हुआ शादीशुदा युवक को प्यार, फिर घर से प्रेमिका को ले गया साथ, अब उठाया ऐसा कदम; मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से प्रेम प्रेसंग में प्रेमी जोड़े द्वारा जान देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को जंगल में एक पेड़ से 30 साल की महिला और 28 साल के युवक के शव लटके मिले. पुलिस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है.

बड़वानी थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि एक चरवाहे की सूचना पर पुलिस जैन तीर्थ बावनगजा के पास जंगल में पहुंची, जहां एक पेड़ से शारदा नाम की महिला और अर्जुन नामक युवक के शव लटके मिले.

शारदा के हैं दो बच्चे

उन्होंने बताया कि दोनों अलग-अलग लोगों से विवाहित थे और उनके शव एक ही रस्सी से बने फंदे से लटके हुए थे. बिसेन के अनुसार, महाराष्ट्र के जालना जिले की रहने वाली शारदा के दो बच्चे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के धार जिले का निवासी अर्जुन तीन बच्चों का पिता है.

एक साल से घर में नहीं रह रहा था अर्जुन

थाना प्रभारी ने अर्जुन के परिजनों के बयान के आधार पर बताया कि वह पिछले एक वर्ष से अपने घर में नहीं रह रहा था. उन्होंने बताया, ‘‘अर्जुन कुछ दिन पहले अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर आया था. उस समय शारदा भी उसके साथ थी. राखी बंधवाने के बाद वह शारदा को लेकर घर से चला गया था.’’

तथ्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

बिसेन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच विवाहेतर प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इन दिनों प्रेम प्रसंग में विवाद, हत्या और आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.