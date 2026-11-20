Balaghat Air Hostess Murder: मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली एयर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्याकांड में महाराष्ट्र की गोंदिया पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोना अग्रवाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं. आरोपी महिला को शक था कि उसके पति का वर्षा के साथ प्रेम संबंध है. यह शक कथित तौर पर इस कदर बढ़ा कि उसने वर्षा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

दिवाली पर घर आई थी वर्षा

वर्षा तुरकर पुणे की एक एयरलाइन में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी. वहा बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना इलाके के किन्ही गांव की रहने वाली थी. दिवाली के मौके पर 7 नवंबर को वह अपने घर आई थी. पुलिस के मुताबिक, 14 नवंबर को वह गोंदिया निवासी फर्नीचर कारोबारी नितेश अग्रवाल के साथ कार से महाराष्ट्र के बोंडरानी गांव में वैनगंगा नगी के किनारे गई थी. इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने वर्षा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल वर्षा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में परिजनों ने नितेश पर भी शक जताया था. हालांकि, पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच शुरू की.

पति के साथ कथित अफेयर के शक में रची गई हत्या की साज़िश

गोंडिया पुलिस की जांच में पता चला कि नितेश की पत्नी मोना अग्रवाल को वर्षा और उसके पति के बीच कथित अफेयर का शक था. पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से मोना ने वर्षा की हत्या की योजना बनाई. ऐसा करने के लिए उसने अपने जान-पहचान वाले कुणाल कुंभलवार से संपर्क किया. कुणाल के ज़रिए यह जानकारी शाहरुख पठान तक पहुंची और कथित तौर पर हत्या का कॉन्ट्रैक्ट 13 लाख रुपये में तय हुआ.

पुलिस का आरोप है कि मोना ने हमलावरों को वर्षा के बाहर निकलने और उसकी लाइव लोकेशन की जानकारी दी. फिर शाहरुख ने इमरान खान, कृष राउत और नालन शेख उर्फ ​​नलेंद्र को क्राइम करने का काम सौंपा. आरोप है कि इन लोगों ने बोंद्रानी में वर्षा पर हमला किया.

200 से ज़्यादा CCTV फुटेज स्कैन करने के बाद खुलासा

सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस गोरख भामरे के मुताबिक, जांच के दौरान 200 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज स्कैन की गई. संदिग्धों की पहचान टेक्निकल सबूतों के आधार पर की गई. पुलिस ने मोना अग्रवाल, कुणाल कुंभलवार, शाहरुख पठान और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है. कृष राउत और नलन शेख फरार हैं.

गौरतलब है कि वर्षा ने 2022 में समर सैयद से लव मैरिज की थी और उनकी ढाई साल की एक बेटी है. पुलिस अभी मामले के दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें नितेश अग्रवाल की भूमिका भी शामिल है. आरोपियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद की जाएगी.