Baikunthpur Accident: बैकुंठपुर में नशे में धुत युवकों ने मचाया तांडव, कई वाहनों को मारी टक्कर, तीन घायल

Baikunthpur Accident: रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे में तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक नजारा सामने आया है. नशे में धुत कार सवारों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया. तेज रफ्तार कार ने पहले दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी, इसके बाद सामने से आ रही एक अन्य कार से जा भिड़ी. इस सिलसिलेवार हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

नशे में धुत युवकों ने मचाया तांडव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे को अंजाम देने वाली कार में तीन युवक सवार थे, जो नशे की हालत में थे. वे तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए सड़क पर लापरवाही से घूम रहे थे और अचानक कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया.

टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, आरोपी फरार

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति का फायदा उठाते हुए तीनों आरोपी युवक अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त कारों को जब्त कर लिया. घायलों को तत्काल उपचार के लिए सिरमौर अस्पताल भेजा गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायल ने सुनाई आपबीती

घायल प्रदीप सिंह, निवासी सिरमौर, ने बताया कि वह रीवा से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. तभी सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और दो बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो गए. पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल कार गढ़ निवासी की है और पहले भी विवादों में रह चुकी है. करीब छह माह पूर्व इसी कार से हुए एक अन्य हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसकी सुनवाई अभी न्यायालय में चल रही है. एक ही वाहन का बार-बार गंभीर हादसों में शामिल होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. बैकुंठपुर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

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