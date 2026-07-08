Temple Donation Theft: क्या हर मंदिर में हो रही चढ़ावा चोरी? राम मंदिर, बद्रीनाथ के बाद अब बगलामुखी सिद्धपीठ भी चंदा विवाद में शामिल, जांच के आदेश

Baglamukhi Mandir Chanda Chori: प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावा चोरी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. जहां चारों ओर राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का विवाद छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर सिद्धपीठ बगलामुखी मंदिर भी अब दान चोरी के मामले में जांच के दायरे में आ गया है.

अगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने मंदिर में नकद, सोने और चांदी के चढ़ावे के संग्रह में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

3 सदस्यीय समिति करेगी जांच

7 जुलाई के आदेश के अनुसार, समिति उन दावों की जांच करेगी कि एक गैर-सरकारी समिति सरकार द्वारा नियुक्त मंदिर प्रबंधन समिति से स्वतंत्र रूप से निजी बैंक खातों के माध्यम से अलग से चंदा एकत्र कर रही थी. जांच समिति की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएस सोलंकी करेंगे, जबकि जिला कोषाधिकारी मनीष सोलंकी और नलखेड़ा नगर परिषद की मुख्य नगर अधिकारी मिनी अग्रवाल इसके सदस्य होंगे. समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

Alleged financial irregularities in donations at Baglamukhi Temple in Agar Malwa, Madhya Pradesh | District Collector to constitute a three-member inquiry committee. The panel will investigate claims that a non-governmental committee collected cash, and gold and silver offerings… pic.twitter.com/NpR2nll8Kk — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 8, 2026

आदेश के अनुसार, “नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के संबंध में प्राप्त शिकायतों और आरोपों के अनुसार, एक गैर-सरकारी समिति पर आरोप है कि वह मंदिर परिसर के भीतर सरकारी मंदिर प्रबंधन समिति से स्वतंत्र रूप से भक्तों से नकद और सोने-चांदी के आभूषणों के रूप में चंदा एकत्र कर रही थी. निजी बैंक खातों के उपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की आवश्यकता को देखते हुए, तीन सदस्यीय संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है.” जांच के तहत समिति यह सत्यापित करेगी कि क्या मंदिर परिसर के भीतर कोई अपंजीकृत या गैर-सरकारी संस्था समानांतर चंदा संग्रह प्रणाली चला रही थी. यह रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और वित्तीय अभिलेखों की भी जांच करेगी ताकि एकत्रित नकदी, सोने और चांदी की मात्रा का पता लगाया जा सके और यह जांच की जा सके कि धन का प्रबंधन कैसे किया गया था.

बगलामुखी मंदिर के बारे में

मध्य प्रदेश में, त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर अगर जिले की नलखेड़ा तहसील में लखंदर नदी के किनारे स्थित है. द्वापर युग में निर्मित यह मंदिर अत्यंत विचित्र है. यहां शैव और शाक्त मार्गी संप्रदायों के संत और देश भर के साधु तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं. इस मंदिर में माता बगलामुखी के अलावा माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव और सरस्वती की मूर्तियां भी विराजमान हैं. महाभारत विजय के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की थी. यह भी माना जाता है कि यहां एक प्रतिमा स्वयंभू है.