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कौन हैं शालिग्राम गर्ग, जिनपर लगा किसान पर गोली चलाने का आरोप; पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से क्या है खास कनेक्शन

Shaligram Garg: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर जमीनी विवाद के दौरान किसान के साथ मारपीट करने और गोली चलाने का आरोप लगा है.

By: Sohail Rahman | Published: July 14, 2026 11:33:25 PM IST

कौन है शालिग्राम गर्ग, जिनपर किसान पर गोली चलाने का लगा आरोप
कौन है शालिग्राम गर्ग, जिनपर किसान पर गोली चलाने का लगा आरोप


Shaligram Garg: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग, जिन्हें सौरव गर्ग के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उन पर जमीन के विवाद के दौरान एक किसान के साथ मारपीट करने और गोली चलाने का आरोप लगा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब उनका नाम किसी विवाद से जुड़ा है; पिछले कुछ सालों में शालिग्राम पर पिस्तौल लहराने, धमकी देने, मारपीट करने और टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा करने जैसे आरोप लग चुके हैं. इसके अलावा, 2024 में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके निजी मामलों को धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर धाम से अलग रखा जाना चाहिए.

ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं शालिग्राम, जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं और बागेश्वर धाम से उनका क्या संबंध है?

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कौन है शालीमार गर्ग?

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं और अपने धार्मिक प्रवचनों व कार्यक्रमों के लिए पूरे देश में मशहूर हैं. उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था. माना जाता है कि उनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरव गर्ग का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था. उनके पिता पंडित रामकृपाल गर्ग एक धार्मिक कथावाचक हैं, जबकि उनकी मां सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं. यह परिवार लंबे समय से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है.

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अधिकारियों ने क्या कहा?

मंगलवार को जमीन के एक विवाद के सिलसिले में शालिग्राम गर्ग का नाम सामने आया. घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनके साथ मारपीट की गई और उन पर गोली चलाई गई. घटना के बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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Tags: dhirendra krishna shastri
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