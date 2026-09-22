Home > मध्य प्रदेश > Bageshwar Baba: बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का गरबा को लेकर बड़ा बयान, जब मुस्लिम समाज में मूर्ति…

Bageshwar Baba: बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का गरबा को लेकर बड़ा बयान, जब मुस्लिम समाज में मूर्ति…

Bageshwar Baba News: गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक प्रांगणों में मुस्लिमों का कोई काम नहीं होना चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: September 22, 2026 8:45:17 PM IST

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री


Bageshwar Baba News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नवरात्रि के दौरान हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ अपनी तीसरी यात्रा निकालने की तैयारी में हैं. इस बार वे पैदल यात्रा के बजाय विशाल रथ यात्रा निकालेंगे. इससे पहले वे दो बार पैदल यात्रा कर चुके हैं. धीरेंद्र शास्त्री की प्रस्तावित यात्रा बुंदेलखंड के पांच प्रमुख जिलों- छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और पन्ना से होकर गुजरेगी. इस दौरान करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर दिव्य दरबार लगाए जाने और लोगों को हिंदू राष्ट्र के संकल्प की शपथ दिलाए जाने की बात कही गई है.

इस बीच उन्होंने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बड़ा बयान दिया. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जब मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा को वर्जित माना जाता है, तो उनके अनुसार हिंदू धार्मिक प्रांगणों में उनका कोई काम नहीं होना चाहिए. उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है.

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खड़ाऊ विवाद पर भी दिया जवाब

दूसरी तरफ अंबानी परिवार के एक कार्यक्रम में पहनी गई खड़ाऊ को लेकर सोशल मीडिया पर हुई चर्चा पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी. दरअसल, गणेशोत्सव के एक कार्यक्रम में उनके पैरों में सुनहरे रंग की खड़ाऊ नजर आई थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे सोने की खड़ाऊ बताते हुए टिप्पणी की थी.

धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि खड़ाऊ लकड़ी की है और उस पर केवल सुनहरे रंग की पॉलिश की गई है. अब उन्होंने अपने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने लकड़ी की खड़ाऊ को सोने की बना दिया.

‘जलने वालों को तो अपन और जलाएंगे’

उन्होंने कहा, ‘जलने वालों को तो अपन और जलाएंगे.’ उन्होंने आगे कहा कि आम तौर पर पैरों में सोना नहीं पहना जाता, लेकिन विरोधियों को जवाब देने के लिए वह एक बार सोने की खड़ाऊ जरूर पहनेंगे.

शास्त्री ने यह भी कहा कि भक्तों की कृपा से दो दिन में सोने की खड़ाऊ भी आ सकती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी शिष्य का भला हो गया और चमत्कार हुआ तो वह डायमंड की खड़ाऊ भी लेकर आ सकता है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर गोल्ड की खड़ाऊ का भी विरोध हुआ तो वह डायमंड की खड़ाऊ बुक करा देंगे.

Tags: MP News
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