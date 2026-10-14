Bageshwar Baba: शराब से लेकर बुर्के तक, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, दिल्ली के प्रदर्शन पर बोले- देश में हर तरह के…

Bageshwar Baba News: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार देर रात सागर पहुंचे. यहां उनकी सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान महाराज ने शराबबंदी और नशे के दुष्परिणामों पर अपनी बात रखी. वहीं, मीडिया के सवालों पर दिल्ली में चल रहे CJP के प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

दरअसल, सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा लेकर देर रात जिले के रहली पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शराबबंदी पर जोर देते हुए सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि शराब बंद होनी चाहिए. बंडा में 32 लोग मारे गए, इसलिए नशा नाश की जड़ है.

उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए नशे के बजाय भगवान का नाम लेना चाहिए. महाराज ने कहा कि जाम पीना है, तो भगवान का नाम पीकर देखो, जिंदगी संवर जाएगी. उन्होंने लोगों से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया.

दुर्गा बन, काली बन, कभी न बुर्के वाली बन- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

वहीं, दिल्ली में चल रहे CJP के प्रोटेस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में हर तरह के युवा होते हैं और युवाओं को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश की छवि खराब न हो. इसके अलावा उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि उन्होंने हिंदू बच्चियों को कहा है कि दुर्गा बन, काली बन, कभी न बुर्के वाली बन.

बता दें कि कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता एवं गौ सम्मान रथयात्रा दमोह से गढ़ाकोटा, रहली और ढाना होते हुए सागर पहुंची. देर रात बालाजी मंदिर में दिव्य दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे.