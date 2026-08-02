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कौन हैं आशुतोष तिवारी? जिन्हें बीजेपी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह दिया टिकट

Ashutosh Tiwari Political Career: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हो चुकी है. अब सभी को नतीजे का इंतजार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी कौन हैं?

By: Sohail Rahman | Published: August 2, 2026 3:54:10 PM IST

आशुतोष तिवारी का राजनीतिक करियर
आशुतोष तिवारी का राजनीतिक करियर


Ashutosh Tiwari Political Career: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हो चुकी हैं. जहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. अब जब कल यानी सोमवार (03 अगस्त, 2026) को नतीजे सामने आएंगे. तभी पता चलेगा कि कौन किसको परास्त करता है. ऐसे में आइए बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के बारे में जानते हैं.

दतिया विधानसभा उपचुनाव उस समय सुर्खियों में आया जब बीजेपी ने कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया.

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कौन हैं आशुतोष तिवारी?

आशुतोष तिवारी दतिया जिले के भांडेर तहसील के पिपरौआकलां के निवासी हैं. वो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं. कॉलेज के दिनों से ही वो राजनीति से जुड़े रहे हैं. आरएसएस के आयोजनों में सक्रियता से सम्मिलित होते थे. डबल एमए पास आशुतोष तिवारी को तत्कालीन शिवराज सरकार में मप्र हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व मिला था. इसके अलावा, उन्होंने वह संभागीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

सेवढ़ा सीट से मांगा था टिकट

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट भी मांगा था. लेकिन उस समय उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी और पार्टी ने प्रदीप अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया. इस बार दतिया उपचुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है.

यह भी पढ़ें – कौन हैं घनश्याम सिंह? दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आशुतोष तिवारी को दे रहे चुनौती

आशुतोष तिवारी के पिता कृषक थे

आशुतोष तिवारी के पिता स्वर्गीय कुंजबिहारी कृषक थे. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी रही. इसके अलावा, अगर आशुतोष के बड़े भाई संजीव तिवारी की बात करें तो वो भांडेर के ही सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. 51 वर्षीय आशुतोष तिवारी पिछले 25 वर्षों से संघ की राजनीति में सक्रिय हैं. जिसकी वजह से उन्हें शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का अध्यक्ष बनाकर केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था.

नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को मिला टिकट

भाजपा ने जब अपने पूर्व गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया तो सबको हैरानी हुई. दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की ओर से करीब 18 साल बाद कोई नया चेहरा मैदान में होगा. वर्ष 2008 के बाद से लगातार 4 विधानसभा चुनाव में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार रहे थे.

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Tags: MP News
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