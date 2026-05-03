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बहादुरपुर में शर्मनाक लापरवाही, शव वाहन न मिलने पर पैदल ले जाया गया किशोरी का शव

Ashoknagar Hospital Negligence:दोपहर डेढ़ बजे तक भी शव को घर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. इस स्थिति में परिजन शव को पैदल ले जाने पर विचार करने लगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 9:45:07 PM IST

बहादुरपुर में शर्मनाक लापरवाही
बहादुरपुर में शर्मनाक लापरवाही


Dead Body Transport Issue MP: जिले के बहादुरपुर तहसील में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. 15 वर्षीय किशोरी की आत्महत्या के बाद पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन शव को घर तक ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं था, जिससे परिजन परेशान रहे. ग्राम खेरोदा चक्क निवासी 15 वर्षीय मन्तोबाई, पिता रामचरण आदिवासी ने शनिवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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रविवार सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा हो गया था. हालांकि, दोपहर डेढ़ बजे तक भी शव को घर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया. इस स्थिति में परिजन शव को पैदल ले जाने पर विचार करने लगे.

स्थानीय लोगों ने की मदद

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम गृह से निकालने के बाद परिजन शव को कुछ दूर कपड़ों में लपेटकर ले गए, इसके बाद सड़क किनारे धूप में रखकर वाहन का इंतजार करते रहे. स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय पर सहायता नहीं मिलती, तो परिजन शव को कंधे पर उठाकर गांव ले जाने को मजबूर हो जाते.

घटना की जानकारी मिलने पर एक स्थानीय व्यक्ति मौके पर पहुंचे और अपनी निजी कार से शव को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की. इसके बाद ही परिजन शव को लेकर गांव के लिए रवाना हो सके.

स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल 

इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में शव वाहन जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर. ऐसा पहली बार नहीं है कि जिले की अस्पतालों में यह पहले अनिमितता है जिले की सभी स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों में ऐसी अनिमित्ताये कई बार पाई गई है इसके बाद भी जिम्मेदारी इस और ध्यान नहीं देते और ना ही कोई कार्रवाही करते हैं. जिसका खामियाजा लोगों को परेशान होकर चुकाना पड़ता है.

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Tags: Ambulance Facility Problem IndiaAshoknagar Hospital NegligenceBahadurpur Health Center CaseDead Body Transport Issue MP
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