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MP suicide case: प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह? थाने से लौटते ही युवक ने दी जान, परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

MP suicide case: अनूपपुर के कोतमा क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग को लेकर मारपीट, थाने में शिकायत दर्ज न होना और उल्टा केस में फंसाने की बात से डरकर युवक ने यह कदम उठाया. मामले को लेकर परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 1:03:13 PM IST

थाने से लौटे युवक की संदिग्ध मौत
थाने से लौटे युवक की संदिग्ध मौत


MP suicide case: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग, मारपीट और थाने में शिकायत दर्ज न होने के बाद युवक ने डर और दहशत में यह कदम उठाया. जानकारी के अनुसार, ग्राम पकरिहा निवासी राजेश गुप्ता (पिता दशरथ गुप्ता) ने अपने घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

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प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ विवाद

परिजनों का आरोप है कि राजेश का लामाटोला निवासी एक यादव युवती के साथ प्रेम प्रसंग था. इसी बात को लेकर गांव के तीरथ साहू, लल्लू साहू, बिसाहू यादव और बिसाहू यादव के बेटे ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल भी जला दिया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद राजेश शाम करीब 7 बजे कोतमा थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई.

उल्टा केस में फंसाने की बात से बढ़ी दहशत

इसी दौरान युवती के परिजन भी थाने पहुंचे और उन्होंने राजेश पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी ने राजेश को केस में फंसाने की बात कही, जिससे वह डर गया. दहशत में राजेश थाने से निकलकर घर पहुंचा और कुछ समय बाद खेत में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिजन आक्रोशित हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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Tags: anuppur newsmp suicide case
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