Amarpatan Gas Scam: अमरपाटन में मुर्दों के नाम पर ‘गैस’ का खेल, मानसी सर्विस के कारनामों से उठा पर्दा

Amarpatan Gas Scam: मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र में चल रही गैस की किल्लत के बीच भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यहाँ मानसी गैस सर्विस के संचालकों पर एक मृत महिला के नाम पर गैस सिलेंडर बुक करने और उसकी डिलीवरी दिखाकर सब्सिडी हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं.

क्या है पूरा मामला?

ग्राम ओबरा निवासी सरस्वती देवी शुक्ला का निधन लगभग 3-4 वर्ष पूर्व हो चुका है. नियमतः उनकी मृत्यु के बाद गैस कनेक्शन को बंद किया जाना था या उनके उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफर होना था. जानकारी के अनुसार, मृत महिला के बेटे ने कनेक्शन ट्रांसफर (कॉपी ट्रांसफर) के लिए आवश्यक दस्तावेज एजेंसी में जमा किए थे. लेकिन, एजेंसी संचालक वर्मा और मैनेजर राजू पाठक ने उपभोक्ता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक बड़ी साजिश रच डाली.

रिकॉर्ड में ‘जिंदा’ हुई मृत महिला

दस्तावेजों और उपभोक्ता की पासबुक के अनुसार 20 मार्च को मृत सरस्वती देवी के नाम पर गैस सिलेंडर बुक किया गया, जबकि 26 मार्च को उसकी विधिवत डिलीवरी भी दर्ज कर दी गई. चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी प्रक्रिया को कागजों में इतना “साफ-सुथरा” दिखाया गया कि सिलेंडर की सब्सिडी भी जारी कर दी गई|

कालाबाजारी का सिंडिकेट?

अमरपाटन क्षेत्र में लंबे समय से गैस सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है. आरोप है कि एजेंसी प्रबंधन आम जनता को सिलेंडर न देकर, मृत उपभोक्ताओं या कागजी हेरफेर के जरिए सिलेंडर निकालकर उन्हें ऊंचे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेच रहा है. जब पीड़ित परिवार ने अपनी कॉपी में अचानक हुई सब्सिडी की एंट्री देखी, तब इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार ने तहसीलदार और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक की गई कार्रवाई केवल ‘नोटिस’ देने तक ही सीमित है.

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