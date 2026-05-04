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Amarpatan road accident: अमरपाटन में दर्दनाक सड़क हादसा, ई-पिकअप और बाइक की टक्कर में दो की मौत; दो गंभीर

Amarpatan road accident : अमरपाटन के किरहाई गांव के पास तेज रफ्तार ई-पिकअप और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत, दो गंभीर घायल; हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त, वाहन पलट गया.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 1:41:57 PM IST

Amarpatan road accident: अमरपाटन में दर्दनाक सड़क हादसा, ई-पिकअप और बाइक की टक्कर में दो की मौत; दो गंभीर


Amarpatan road accident: थाना अमरपाटन क्षेत्र के ग्राम किरहाई के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार ई-पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा इतना भयानक था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ई-पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार

स्थानीय लोगों ने बताया कि ई-पिकअप तेज गति से आ रही थी. जैसे ही बाइक सामने आई, जोरदार टक्कर हुई. टक्कर के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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मौके पर राहत-बचाव कार्य

हादसे में मृतकों की पहचान सावित्री पाव और शिवम पाव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि शिवम पाव बाइक चला रहे थे और हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.

घायलों की हालत गंभीर

हादसे में श्यामक लिया पाव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है. वहीं एक अन्य घायल का इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई

अमरपाटन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में लिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण हुआ.

प्रशासन की अपील

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रण में रखें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

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Tags: MP NewsRoad accident
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