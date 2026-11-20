मध्य प्रदेश के छतरपुर में अजयपाल बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बाबा दरबार में पहुंचे एक युवक के पारिवारिक रिश्तों को लेकर चौंकाने वाले दावे करते नजर आ रहे हैं. बाबा युवक से कहते हैं कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम संबंध है और उसकी बेटी भी उसकी संतान नहीं है. इतना ही नहीं, वह युवक को पत्नी छोड़कर दूसरी शादी करने की सलाह भी देते सुनाई दे रहे हैं.

युवक से बोले- बेटी तुम्हारी नहीं है

वायरल वीडियो में बाबा युवक से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं. युवक बताता है कि उसके एक बेटा और एक बेटी है. इस पर बाबा दावा करते हैं कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम संबंध है और बेटी भी उसी की संतान है. युवक जब उस व्यक्ति के बारे में पूछता है तो बाबा कहते हैं कि वह उसके गांव का नहीं, बल्कि बाहर का रहने वाला है. हालांकि, बाबा उसका नाम बताने से इनकार कर देते हैं.

पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करने की दी सलाह

वीडियो में बाबा युवक को पत्नी से रिश्ता खत्म कर दूसरी शादी करने की सलाह देते भी सुनाई दे रहे हैं. बाबा के इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. बिना किसी वैज्ञानिक जांच या प्रमाण के किसी के पारिवारिक रिश्तों पर इस तरह के दावे करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे बयान परिवारों में शक और विवाद की वजह बन सकते हैं.

शिकायत मिलने पर होगी जांच

अजयपाल बाबा का धाम छतरपुर के कैंडी गांव में स्थित है, जो ओरछा रोड थाना क्षेत्र में आता है. थाना प्रभारी दीपक शर्मा के मुताबिक, अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच करेगी.

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