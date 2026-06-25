'कपड़े उतारो...' रात के अंधेरे में अजय ने राजेश को दिया ऐसा ऑफर, चंद मिनटों में खेत में ही हो गया कांड

Rajesh Rai Murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. इस ब्लाइंड मर्डर केस में भोपाल पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि युवक राजेश राय द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने के अनैतिक दबाव का विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपी अजय सिंह ने राजेश राय की बेरहमी से हत्या की. पुलिस ने तकनीक और मृतक के गायब मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआत में वह बरगलाता रहा, लेकिन वह सख्ती करने पर टूट गया.

कैसे पकड़ा गया हत्यारा?

राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में करीब एक महीने पहले युवक का शव मिला था. काफी मुश्किलों के बाद उसकी पहचान हुई. इसके बाद कोई भी चश्मदीद गवाह या सीधे तौर पर सबूत नहीं होने के चलते यह ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच शुरू की. IMEI और कॉल डिटेल ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाया. जांच टीम ने राजेश राय के गायब मोबाइल फोन के IMEI नंबर और सीडीआर को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

जांच के दौरान राजेश राज के गायब मोबाइल फोन की एक्टिव लोकेशन अजय सिंह मेवाड़ा नाम के युवक के पास मिली. पुलिस ने घेराबंदी कर अजय सिंह को हिरासत में लिया. शुरुआत में वह बरगलाता रहा, लेकिन उससे जब कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

कैसे की हत्या?

पुलिस को सूचना मिली थी कि कटारा हिल्स के पास 29 मई 2026 को इकोलॉजिकल पार्क, झागरिया हाईवे के पास झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला था. वह करीब 5 दिन पुराना था. पुलिस की शुरुआती जांच में शव की शिनाख्त मंडीदीप निवासी राजेश राय के रूप में हुई. मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपी अजय सिंह तक पहुंच गई. दरअसल, हत्या के बाद आरोपी साक्ष्य छुपाने के इरादे से मृतक का मोबाइल लेकर भाग गया था.

शराब पिलाकर बनाना चाहता था अनैतिक संबंध

भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी अजय सिंह मेवाड़ा की गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है कि अनैतिक इरादे से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था. आरोपी अजय सिंह ने स्वीकार किया कि घटना के दिन उसने राजेश राय को अपने साथ शराब पिलाई और फिर एक बहाने से उसे हाईवे के पास सुनसान जगह पर ले गया.

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विरोध किया तो मार डलाा

आरोप है कि अजय सिंह अपने कथित दोस्त राजेश राजय पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का अनैतिक दबाव डाल रहा था. जब राजेश ने पुरजोर विरोध किया और वहां से जाने लगा तो दोनों के बीच झगड़ हो गया. इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी अजय ने राजेश का सिर एक भारी पत्थर पर दे मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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