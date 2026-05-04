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Agar malwa weather update: आगर मालवा में बदला मौसम, सुसनेर-नलखेड़ा में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि; फसलों को नुकसान की आशंका

Agar malwa weather update: आगर मालवा के सुसनेर और नलखेड़ा में अचानक मौसम बदला, तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 6:42:24 PM IST

आगर मालवा के सुसनेर और नलखेड़ा में अचानक मौसम बदला
आगर मालवा के सुसनेर और नलखेड़ा में अचानक मौसम बदला


Agar malwa weather update: आगर मालवा जिले के सुसनेर और नलखेड़ा क्षेत्र में सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली. दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवा के साथ आंधी-तूफान शुरू हो गया. इसके बाद जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आंधी, बारिश और ओलावृष्टि

करीब 15 से 20 मिनट तक मक्का के दानों के आकार के बड़े-बड़े ओले गिरते रहे. ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए और जनजीवन प्रभावित हो गया.

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मौसम विभाग ने दी चेतावनी 

अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई किसानों की फसलें खेतों में खड़ी हैं, जबकि कुछ का अनाज तुलाई के लिए ट्रॉलियों में भरकर उपार्जन केंद्रों पर रखा हुआ है. ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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Tags: Agar malwaMP News
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