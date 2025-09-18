बेशर्मी की सभी हदें पार कर बैठी एक्ट्रेस, सारे कपड़े उतार कराया Nude फोटोशूट!

Khushi Mukherjee Steamy Photos: एक्टिंग के लिए कम और बोल्ड लुक्स के लिए ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई रहने वालीं खुशी मुखर्जी ने एक बार फिर अपने बोल्ड लुक से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. ऐसे तो खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) के लिए यह नया नहीं है, क्योंकि वह लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी करती हैं. लेकिन, इस बार खुशी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन्हें देख शायद आप ही शर्म से आंखें बंद कर लेंगे.

खुशी मुखर्जी का बोल्ड फोटोशूट देख लोग हुए दंग!

सोशल मीडिया की दुनिया में खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Photos) अपनी बोल्ड और सुपर सेक्सी फोटोज के लिए फेमस हैं. लेकिन, हाल में एक्ट्रेस की न्यूड फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं. जी हां, वायरल फोटोज में खुशी ने सभी कपड़े उतार दिए हैं और कैमरा के लिए पोज किया है. हालांकि, एक्ट्रेस को यूं बेशर्मी की हदें पार करता देख ट्रोलर्स ने जमकर ट्रोलिंग भी की है.

वायरल फोटो में देख सकते हैं कि खुशी मुखर्जी अपनी सेक्सी बैक फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी पर किसी तरह का कपड़ा नहीं पहना है, बस उन्होंने एक चादर से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर किया है. खुशी ने कैमरा के लिए साइड पोज किया है और अपने कातिलाना एक्सप्रेशन्स से फैंस के दिलों पर छुरियां चलाई हैं.

खुशी मुखर्जी की फोटोज होती हैं जमकर वायरल

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Instagram) एक नहीं, कई बार अपनी बोल्ड और न्यूड फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुकी हैं. कुछ समय पहले भी एक्ट्रेस ने एक बोल्ड और न्यूड फोटोशूट कराया था. इस फोटोशूट के लिए भी खुशी मुखर्जी ने कपड़े नहीं पहने थे. उन्होंने बस अपना प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए फर्र का कपड़ा लिया था और उसी के साथ कैमरा के लिए पोज किया था.

फोटो में देख सकते हैं एक्ट्रेस ने हैवी आइमेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक कैरी की है और बालों को बीच से पार्टिशन कर ओपन छोड़ा है. वहीं, एक्ट्रेस एक ब्लॉक पर बिना कपड़ों के बैठी नजर आ रही हैं और अपने दोनों हाथों से प्राइवेट पार्ट को कवर कर रही हैं. खुशी मुखर्जी की यह फोटो भी इंटरनेट पर बार-बार देखी जाती है.

खूब ट्रोल होती हैं खुशी मुखर्जी

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Troll) जितनी बेबाकी से अपनी फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट करती हैं, उतना ही वह ट्रोल भी होती हैं. लोग उन्हें बोल्ड लुक्स के लिए तरह-तरह की बातें सुनाते हैं. हालांकि, एक्ट्रेस को इन बातों से खास फर्क नहीं पड़ता है और वह ग्लैमर इंडस्ट्री का हवाला देकर अपनी अतरंगी-अतरंगी फोटो और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं.