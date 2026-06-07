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दरिंदा बना शिक्षक! 9वीं की छात्रा संग की बदसलूकी; अकेला पाकर की शर्मनाक हरकत

MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अकेले पाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया. हालांकि, इस मामले ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 5:15:58 PM IST

टीचर ने नाबालिग से की छेड़छाड़
टीचर ने नाबालिग से की छेड़छाड़


सिवनी जिले के बंडोल पुलिस स्टेशन इलाके में एक नाबालिग छात्रा के साथ गलत हरकत का मामला सामने आया. पुलिस ने इस मामले में सरकारी स्कूल के टीचर कृष्ण कुमार नायक को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट और दूसरी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जानिए पूरा मामला. 

कब हुई थी घटना?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 29 मई को हुई थी, जब नौवीं क्लास की एक छात्रा सप्लीमेंट्री परीक्षा (दूसरे मौके वाली परीक्षा) के लिए अपना एडमिट कार्ड लेने स्कूल आई थी. बताया जा रहा है कि उस समय स्कूल कैंपस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी. इस दौरान, आरोपी टीचर कृष्ण कुमार नायक ने कथित तौर पर छात्रा के साथ गलत व्यवहार किया. घटना के बाद छात्रा घर लौटी और अपने परिवार को जानकारी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार ने बंडोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस हरकत में आई

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान स्कूल कैंपस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी सामने आई, जिसे पुलिस ने अहम सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, उपलब्ध फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी टीचर को बीते गुरुवार यानी 4 जून को गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

बंडोल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज जंघेला ने बताया कि मामले की जांच संवेदनशीलता के साथ की जा रही है. पीड़िता का बयान और CCTV फुटेज जांच के अहम आधार हैं. तथ्यों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है. माता-पिता और स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं, स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले पर आगे कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.

यह खबर भी पढ़ें: जिन्हें सुनाई सजा, उन्हीं 29 कैदियों के बीच में फंसी गिरिबाला; रात भर नहीं आ रही नींद! ट्विशा केस में बड़ा खुलासा

Tags: crime newsMP News
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