MP: एमपी में हेलीकॉप्टर से हिरण पकड़ने आए दक्षिण अफ्रीका के 14 लोग, सरकार ने ही बुलाया, क्या है पूरा मामला?

MP News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर में 20 हजार से ज्यादा हिरण फसलों के लिए मुसीबत बने हुए हैं. ऐसे में इन्हें पकड़ने के लिए एमपी की मोहन यादव सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 14 लोगों का दल बुलाया है. हेलीकॉप्टर से हांका कर हिरण पकड़ने का यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा. दक्षिण अफ्रीका की 14 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम शुजालपुर पहुंची है, जहां जटाशंकर के पास दीप जलाकर भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत किया गया.

इस साल अभियान में 2 हजार कृष्णमृगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें बोमा पद्धति से वी आकार के पर्दे की दीवार में हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर हिरणों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाएगा. वन विभाग के 120 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी अभियान में शामिल रहेंगे.

हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और उड़ान की अनुमति मिल चुकी है. आज यानी शुक्रवार से हनुखेड़ी के पास बोमा लगाने का काम शुरू किया गया है. शुजालपुर में भी एक हेलीपैड तैयार किया गया है. कालापीपल और पोलायकलां में पहले से 2 बने हुए हेलीपैड का उपयोग भी किया जाएगा. बोमा बनाने के संभावित स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं. आज हेलीकॉप्टर के शुजालपुर पहुंचने की संभावना है.

हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर बोमा तक लाए जाएंगे कृष्णमृग

खुले खेतों और बड़े मैदानी क्षेत्रों में वन्यजीवों को एक स्थान पर एकत्र करना चुनौतीपूर्ण होता है. बोमा पद्धति में बड़े क्षेत्र में पर्देनुमा घेरा तैयार किया जाता है. हेलीकॉप्टर की मदद से कृष्णमृगों को धीरे-धीरे घेरे की ओर हांका लगाया जाता है. इसके बाद उन्हें सुरक्षित बोमा में पहुंचाकर वाहनों से निर्धारित वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है.

भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर से हांका कर हिरण पकड़ने के अभियान की शुरुआत पिछले साल शुजालपुर से हुई थी, जिसमें 846 कृष्णमृग और 67 नीलगाय पकड़कर सुरक्षित गांधी सागर अभयारण्य भेजे गए थे. विभाग के अनुसार जिले में करीब 20 हजार कृष्णमृग और 2 हजार नीलगाय हैं.