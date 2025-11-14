Live

Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल

🕒 Updated: November 14, 2025 07:42:23 AM IST

Madhepura Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दो चरणों में मतदान के बाद अब हर किसी को रिजल्ट का इंतजार है. अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है. बिहार की मधेपुरा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है. इस सीट को ‘यादव राजनीति’ का गढ़ भी कहा जाता है. इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. राजद से चंद्रशेखर, एएपी से मुकेश कुमार और JSP से शशि कुमार के बीच टक्कर कांटे की टक्कर नजर आ रही है. मधेपुरा विधानसभा सीट पर 69.46% मतदान दर्ज किया गया है. यह सीट बिहार की प्रमुख विधानसभा सीट में से एक है. 2020 के विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर ने जनता दल यूनाइटेड के निखिल मंडल को 15072 वोटों के अंतर से मात दी थी. वहीं लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने राष्‍ट्रीय जनता दल के कुमार चंद्रदीप को 174534 वोट के अंतर से हार का स्वाद चखाया था. मधेपुरा सीट पर किसकी होगी जीत?  

Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल
Madhepura Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान पूरा होने के बाद अब सबकी नजरें नतीजों पर है. बिहार की हॉट सीट मानी जाने वाली मधेपुरा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.

Live Updates

  • 13:10 (IST) 14 Nov 2025

    Madhepura Vidhan Sabha Chunav Result 2025: सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

    Bihar Madhepura Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर वोट काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू होनी है. बिहार में आज के रिजल्ट NDA vs Mahagathbandhan का बिहार में भविष्य तय करेंगे. 

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल
Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल
Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल
Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल