Madhepura Chunav Result 2025 LIVE: किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? जानें ‘यादव राजनीति’ का गढ़ मधेपुरा सीट का हाल

Madhepura Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दो चरणों में मतदान के बाद अब हर किसी को रिजल्ट का इंतजार है. अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है. बिहार की मधेपुरा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है. इस सीट को ‘यादव राजनीति’ का गढ़ भी कहा जाता है. इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. राजद से चंद्रशेखर, एएपी से मुकेश कुमार और JSP से शशि कुमार के बीच टक्कर कांटे की टक्कर नजर आ रही है. मधेपुरा विधानसभा सीट पर 69.46% मतदान दर्ज किया गया है. यह सीट बिहार की प्रमुख विधानसभा सीट में से एक है. 2020 के विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर ने जनता दल यूनाइटेड के निखिल मंडल को 15072 वोटों के अंतर से मात दी थी. वहीं लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने राष्‍ट्रीय जनता दल के कुमार चंद्रदीप को 174534 वोट के अंतर से हार का स्वाद चखाया था. मधेपुरा सीट पर किसकी होगी जीत?