Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

Chandra Grahan 2025 live: इस प्रकार, साल 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण अपनी खगोलीय और ज्योतिषीय विशेषताओं के साथ समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9 बजकर 58 मिनट पर हुआ और यह देर रात 1 बजकर 26 मिनट में समाप्त हो गया। अब अगले आकाशीय घटनाक्रम की प्रतीक्षा है, जब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा।

Chandra Grahan 2025 live: देखें 2025 का चंद्र ग्रहण लाइव! रात 9:58 बजे से शुरू होकर 1:26 बजे तक रहेगा यह अद्भुत खगोलीय नज़ारा। जानिए समय, मान्यताएं और वैज्ञानिक महत्व एक ही जगह पर।