Live

Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

🕒 Updated: Sep 08, 2025 | 1:43 AM IST

Chandra Grahan 2025 live: इस प्रकार, साल 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण अपनी खगोलीय और ज्योतिषीय विशेषताओं के साथ समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9 बजकर 58 मिनट पर हुआ और यह देर रात 1 बजकर 26 मिनट में समाप्त हो गया। अब अगले आकाशीय घटनाक्रम की प्रतीक्षा है,  जब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। 

Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद
Chandra Grahan 2025 live: देखें 2025 का चंद्र ग्रहण लाइव! रात 9:58 बजे से शुरू होकर 1:26 बजे तक रहेगा यह अद्भुत खगोलीय नज़ारा। जानिए समय, मान्यताएं और वैज्ञानिक महत्व एक ही जगह पर।

Live Updates

  • 01:35 (IST) 08 Sep 2025

    Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

    Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

  • 00:44 (IST) 08 Sep 2025

    Chandra Grahan 2025 live: पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद अब चाँद का एक कोना फिर से चमकने लगा

    Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

  • 00:38 (IST) 08 Sep 2025

    Chandra Grahan 2025 live: केरल से ब्लड मून की अद्भुत तस्वीर

    Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

  • 00:31 (IST) 08 Sep 2025

    Chandra Grahan 2025 live: चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें?

    Chandra Grahan 2025 live: चंद्र ग्रहण की समाप्ति देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही सूतक भी समाप्त हो जाता है।
    ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर के हर कोने में गंगाजल छिड़कें।
    धार्मिक मान्यता है कि गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल छिड़कने से ग्रहण की नकारात्मकता और दुष्प्रभाव दूर होते हैं।
    स्वयं स्नान करने के बाद, देवताओं को स्नान कराएँ।
    अब अपने भोजन या जो भी खाना हो, उस पर गंगाजल छिड़कें।
    इसके बाद ज़रूरतमंदों को कुछ वस्तुएँ दान करें।

  • 00:00 (IST) 08 Sep 2025

    Chandra Grahan 2025 live: चंद्रग्रहण अपने चरम पर, शुरू हुआ पीक फेज़

    Chandra Grahan 2025 live: ग्रहण का सर्वाधिक असर रात 11:01 बजे से शुरू है जो 12:22 बजे तक रहेगा। चंद्रग्रहण का पीक फेज रात 11:42 बजे से शुरू हो चूका है. इसी वक्त दुनिया भर में लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण का अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। 

Load More

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद
Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद
Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद
Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?