Chandra Grahan 2025 live: साल का आखिरी चंद्रग्रहण ख़त्म, फिर से चमक उठा चाँद

Chandra Grahan 2025 live: इस प्रकार, साल 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण अपनी खगोलीय और ज्योतिषीय विशेषताओं के साथ समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9 बजकर 58 मिनट पर हुआ और यह देर रात 1 बजकर 26 मिनट में समाप्त हो गया। अब अगले आकाशीय घटनाक्रम की प्रतीक्षा है, जब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा।
Chandra Grahan 2025 live: चंद्र ग्रहण की समाप्ति देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही सूतक भी समाप्त हो जाता है।
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर के हर कोने में गंगाजल छिड़कें।
धार्मिक मान्यता है कि गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल छिड़कने से ग्रहण की नकारात्मकता और दुष्प्रभाव दूर होते हैं।
स्वयं स्नान करने के बाद, देवताओं को स्नान कराएँ।
अब अपने भोजन या जो भी खाना हो, उस पर गंगाजल छिड़कें।
इसके बाद ज़रूरतमंदों को कुछ वस्तुएँ दान करें।
Chandra Grahan 2025 live: ग्रहण का सर्वाधिक असर रात 11:01 बजे से शुरू है जो 12:22 बजे तक रहेगा। चंद्रग्रहण का पीक फेज रात 11:42 बजे से शुरू हो चूका है. इसी वक्त दुनिया भर में लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण का अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं।