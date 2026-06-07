Siddu खाने के लिए अब शिमला या मनाली जाने की जरूरत नहीं, घर पर बनाइये ये tasty पहाड़ी डिश, देखें recipe!

Siddu Recipe: जितने लोग भी शिमला, मनाली या किसी भी पहाड़ी जगह जाते हैं, हर कोई वहां के एक स्ट्रीटफूड का जिक्र जरूर करता है वो है सिड्डू. पहाड़ी स्ट्रीट फ़ूड की शान है ये व्यंजन, लेकिन हर बार इसे खाने के लिए पहाड़ों पर जाना तो सम्भव नहीं होता. इसलिए जब भी इसे खाने का मन हो घर पर ही बना लीजिये.

सिड्डू टेस्ट में अच्छा होने के साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है. स्टीम्ड होने की वजह से इसे खाने के लिए कैलोरी की भी चिंता नहीं करना पड़ता. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

सामग्री

आटे के लिए:

गेहूं का आटा- 2 कप

घी- 2 छोटे चम्मच + 1 छोटा चम्मच

ड्राई एक्टिव यीस्ट- 1 छोटा चम्मच

नमक- ½ छोटा चम्मच

हल्का गरम पानी- परांठे के आटे जैसा नरम आटा गूंथने के लिए

स्टफिंग के लिए

उड़द दाल (साबुत)- ½ कप

नमक- ½ छोटा चम्मच से थोड़ा ज्यादा

लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच

कद्दूकस किया अदरक- 1 इंच

बारीक कटी हरी मिर्च- 2

हल्दी पाउडर- ¼ छोटा चम्मच

हींग- 2 पिंच

धनिया पाउडर- ½ छोटा चम्मच

हरा धनिया (कटा)- थोड़ा-सा

बनाने की विधि

स्टेप 1: उड़द दाल भिगोएं

उड़द दाल को अच्छे से धोकर साफ पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें

भिगोने के बाद दाल से अतिरिक्त पानी हटा दें

स्टेप 2: आटा गूंथें

प्याले में 2 कप गेहूं का आटा निकालें

आटे में 2 छोटे चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच ड्राई एक्टिव यीस्ट और ½ छोटा चम्मच नमक डालकर मिक्स करें

अब आटे में थोड़ा-थोड़ा हल्का गरम पानी डालते हुए परांठे के आटे जैसा नरम आटा गूंथें

गूंथे हुए आटे को 3-4 मिनट मसलते हुए और सॉफ्ट कर लें

आटे पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे ढक कर 1½ से 2 घंटे के लिए रख दें. आटा सैट होकर फूल जाएगा

स्टेप 3: दाल पीसें और स्टफिंग तैयार करें

भिगो कर रखी उड़द दाल को मिक्सर जार में डालकर दरदारा पीस लें (कोई पानी न डालें)

पीसी हुई दाल को प्याले में निकालें

इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कद्दूकस अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग, धनिया पाउडर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें

स्टेप 4: सिड्डू बनाएं

फूलकर सैट होकर तैयार आटे को थोड़ा सा मसलकर लोइयां तोड़ लें

एक लोई को लेकर हाथों से गोला बनाएं और थोड़ा वर्टीकल रोल करें

रोल को थोड़ा गाढ़ा रखें

उसके ऊपर 2-3 चम्मच स्टफिंग रखें

आटे को आगे से लेकर आधा चाँद (half moon) जैसा शेप दें और किनारों को हल्का दबा-दबाकर जोड़ दें

इसी तरह सभी लोइयां से सिड्डू बनाएं

स्टेप 5: भाप में पकाएं

भाप में पकाने के लिए एक बर्तन में 2 से 2½ कप पानी डालकर तेज आंच पर ढक कर उबलने के लिए रख दें

स्ट्रेनर पर घी या ऑयल लगाकर ग्रीस करें

स्ट्रेनर को पानी के बर्तन के ऊपर रखें और सिड्डू को उसमें रख दें

ढक कर 18-20 मिनट तक मीडियम-हाई आंच पर भाप दें

20 मिनट बाद सिड्डू तैयार हो जायेगा

गर्मागर्म सिड्डू थोड़ा घी लगाकर अखरोट की चटनी के साथ सर्व करें