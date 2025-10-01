Cheap International Travel: 10 हजार वाली विदेश यात्रा में चाहिए 50 हजार वाला अनुभव, ये मुस्लिम देश रहेगा बेस्ट
Cheap International Travel: 10 हजार वाली विदेश यात्रा में चाहिए 50 हजार वाला अनुभव, ये मुस्लिम देश रहेगा बेस्ट

Budget Trip Iran: ईरान कला और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. इसकी मस्जिदें, महल और बाज़ार आपको इसके इतिहास और संस्कृति में डुबो देंगे.

October 1, 2025

Cheap International Travel: अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, लेकिन आपका बजट साथ नहीं दे रहा है, तो चिंता न करें. आप कम बजट में ईरान की यात्रा कर सकते हैं. सिर्फ़ 10,000 रुपये में आप वहां की संस्कृति, खाने-पीने और खरीदारी का आनंद ले सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि ईरान में खाना-पीना बहुत सस्ता है. सड़क किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फ़ूड से लेकर स्थानीय रेस्टोरेंट तक, आपका बजट आसानी से आपके बजट से पांच गुना ज़्यादा हो सकता है.

ईरान की ऐतिहासिक धरोहरों पर एक नजर

ईरान कला और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. इसकी मस्जिदें, महल और बाज़ार आपको इसके इतिहास और संस्कृति में डुबो देंगे. ईरान में खरीदारी भी काफी सस्ती है. आपको हाथ से बने कालीन, पारंपरिक कपड़े और स्थानीय शिल्प बहुत कम दामों पर मिल जाएंगे. ईरान का स्थानीय परिवहन भी किफ़ायती है. आप बस, मेट्रो और टैक्सी से आसानी से शहरों के बीच यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा कम रहेगा.

अगर आपको फ़ोटोशूट और ट्रैवल ब्लॉगिंग पसंद है, तो ईरान की गलियां, मोहल्ले और ऐतिहासिक स्थल कई खूबसूरत जगहें प्रदान करते हैं. हर कोना इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सही है.

सस्ता है इरान 

शॉपिंग के मामले में भी इरान काफी सस्ता है. आप हैंडमेड कारपेट, पारंपरिक पोशाकें और लोकल क्राफ्ट्स बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं. इरान की लोकल ट्रांसपोर्ट भी बजट-फ्रेंडली है. बस, मेट्रो और टैक्सी के जरिए आसानी से शहरों के बीच सफर कर सकते हैं, जिससे आपका खर्च बहुत कम होता है.

वीजा-मुक्त प्रवेश

ईरान की बजट यात्रा की योजना बनाने के लिए, भारतीय पर्यटक 30 दिनों से कम समय के प्रवास के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें स्थानीय रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन (बस और ट्रेन) और किफायती गेस्टहाउस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आवास और भोजन पर अच्छी-खासी बचत हो सके. हालाँकि ईरान बहुत सस्ता नहीं है, फिर भी यहाँ बुनियादी भोजन और आवास की लागत कई पश्चिमी देशों के बराबर है, और यह किफायती है.

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यह कम बजट में ईरान का आनंद लेने और उसे अनुभव करने का एक बेहतरीन अवसर है. 10,000 की यात्रा लगभग 50,000 के अनुभव के बराबर हो सकती है.

