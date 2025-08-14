काफी समय पहले ही दिखने लगते हैं हार्ट अटैक के सिग्नल्स, न करें नजरअंदाज और हेल्दी हार्ट के लिए करें ये टिप्स फॉलो

Body Signals Before Heart Attack: आजकल ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन लोग यह सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक से आता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा शरीर हमें काफी साल पहले से ही चेतावनी देने लगता है। एक रिसर्च में यह बात निकाल कर सामने आई है कि कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो 10 12 साल पहले हमें दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं जैसे थकान होना सांस फूलना बार-बार बेचैनी होना यह सब दिल के कमजोर होने की शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं।

इन कारणों से आप भी हो सकते हैं हार्ट अटैक का शिकार

अक्सर लोगों को हार्ट अटैक के कारण नहीं पता होते हैं लेकिन हार्ट अटैक दिल की धमनियों में प्लाक जमना, कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारण होता है। ज्यादा तेल वाला खाना, फास्ट फ़ूड और शुगर का एक्स्ट्रा सेवन करना हमारे दिल की नसों को काफी हद तक कमजोर कर देता है। जो लोग स्मोकिंग और शराब का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं दिल की सेहत के लिए वह भी काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। अगर आप लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज रह चुके हैं तो क्या तो यह भी आपके दिल की धमनियों को काफी नुकसान पहुंचता है।

इन टिप्स को अपनाकर आप भी रख सकते हैं अपने दिल को हेल्दी

मेंटल स्ट्रेस और नींद की कमी हार्ट अटैक के चांसेस को और भी बढ़ा देती है, इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं या फिर आपका मोटापा काफी हद तक बढ़ा हुआ है तो यह भी आपके हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देता है। इससे बचने के लिए इन आपको आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका दिल भी हेल्दी रहेगा।