काफी समय पहले ही दिखने लगते हैं हार्ट अटैक के सिग्नल्स, न करें नजरअंदाज और हेल्दी हार्ट के लिए करें ये टिप्स फॉलो

अक्सर लोगों को हार्ट अटैक के कारण नहीं पता होते हैं लेकिन हार्ट अटैक दिल की धमनियों में प्लाक जमना, कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारण होता है। ज्यादा तेल वाला खाना, फास्ट फ़ूड और शुगर का एक्स्ट्रा सेवन करना हमारे दिल की नसों को काफी हद तक कमजोर कर देता है।

Published By: Anuradha Kashyap

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 14, 2025 17:21:25 IST

Body Signals Before Heart Attack: आजकल ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन लोग यह सोचते हैं कि हार्ट अटैक अचानक से आता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा शरीर हमें काफी साल पहले से ही चेतावनी देने लगता है।  एक रिसर्च में यह बात निकाल कर सामने आई है कि कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो 10 12 साल पहले हमें दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं जैसे थकान होना सांस फूलना बार-बार बेचैनी होना यह सब दिल के कमजोर होने की शुरुआत के लक्षण हो सकते हैं।

इन कारणों से आप भी हो सकते हैं हार्ट अटैक का शिकार

अक्सर लोगों को हार्ट अटैक के कारण नहीं पता होते हैं लेकिन हार्ट अटैक दिल की धमनियों में प्लाक जमना, कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारण होता है। ज्यादा तेल वाला खाना, फास्ट फ़ूड और शुगर का एक्स्ट्रा सेवन करना हमारे दिल की नसों को काफी हद तक कमजोर कर देता है। जो लोग स्मोकिंग और शराब का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं  दिल की सेहत के लिए वह भी काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है।  अगर आप लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज रह चुके हैं तो क्या तो यह भी आपके दिल की धमनियों को काफी नुकसान पहुंचता है। 

इन टिप्स को अपनाकर आप भी रख सकते हैं अपने दिल को हेल्दी 

मेंटल स्ट्रेस और नींद की कमी हार्ट अटैक के चांसेस को और भी बढ़ा देती है, इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं या फिर आपका मोटापा काफी हद तक बढ़ा हुआ है तो यह भी आपके हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देता है। इससे बचने के लिए इन आपको आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका दिल भी हेल्दी रहेगा।  

  • रोजाना 30 मिनट तक करें एक्सरसाइज
    अगर आप रोजाना छोटी-मोटी एक्सरसाइज जैसे वॉक, योगा या फिर साइकलिंग करते हैं तो इससे हमारी हार्ट की मसल्स मजबूत होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी काफी ज्यादा बेहतर रहता है। यह वजन को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस रखता है। 
  • संतुलित आहार ले
    आपको अपने दिल और खुद को हेल्दी रखने के लिए पोषण से भरपूर खाना लेना चाहिए। आपको अपने खाने में हरी सब्जियां,  मौसमी फल साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट शामिल करने चाहिए और जितना हो सके जंक फूड और तेल वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। 
  • स्मोकिंग और अल्कोहल से बना ले दूरी
    जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको अक्सर हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा होता है स्मोकिंग हमारे कोलेस्ट्रॉल के असर को काफी बढ़ा देता है अगर आप इन आधुनिक से दूरी बना लेते हैं तो आप बोलेंगे खत्री का चांसेस काम हो सकता है। 
  • स्ट्रेस को जितना हो सके करें कंट्रोल
    आपको अपने स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे दिल के लिए बिल्कुल जहर की तरह काम करता है। आप इसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेसन कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपका हार्ट रेट भी बैलेंस रहता है। आप अपने परिवार के साथ समय भी बता सकते हैं और खुश रहने से हमारा दिल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है
  • रेगुलर चेकअप है बेहद जरूरी
    आपको साल में काम से कम एक बार या दो बार अपना सारे चेकअप जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपकी भी फैमिली का हार्ट की बीमारी से रिलेटेड कोई हिस्ट्री रही  है तो आपको डॉक्टर की सलाह पर समय-समय बाकी टेस्ट करवा लेने चाहिए।

