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Yoga Benefits: चीते जैसी फुर्ती और मजबूत पैर चाहिए? रोज करें ये 4 आसान योगासन, शरीर में बढ़ेगी ताकत और लचीलापन

Yoga for Stamina: क्या आप भी चाहते हैं कि चलते-फिरते पैरों में जल्दी थकान न हो, शरीर में फुर्ती बनी रहे और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस न फूले? इसके लिए केवल जिम में घंटों पसीना बहाना ही जरूरी नहीं है. अपनी दिनचर्या में कुछ आसान योगासनों को शामिल करके भी पैरों की मांसपेशियों की ताकत, शरीर का संतुलन और लचीलापन बेहतर बना सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: October 3, 2026 6:02:08 PM IST

Yoga for Stamina
Yoga for Stamina


Yoga for Stamina: क्या आप भी चाहते हैं कि चलते-फिरते पैरों में जल्दी थकान न हो, शरीर में फुर्ती बनी रहे और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस न फूले? इसके लिए केवल जिम में घंटों पसीना बहाना ही जरूरी नहीं है. अपनी दिनचर्या में कुछ आसान योगासनों को शामिल करके भी पैरों की मांसपेशियों की ताकत, शरीर का संतुलन और लचीलापन बेहतर बना सकते हैं.

दरअसल, आजकल लंबे समय तक बैठकर काम करने, शारीरिक गतिविधि कम होने और नियमित व्यायाम न करने से कई लोगों को शरीर में अकड़न और जल्दी थकान महसूस होती है. ऐसे में योग शरीर को सक्रिय रखने का एक आसान तरीका हो सकता है. मायो क्लीनिक की रिपोर्ट के अनुसार, नियमित योग अभ्यास से ताकत, लचीलापन और संतुलन बेहतर करने में मदद मिल सकती है. 

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पैरों को मजबूत बनाने और फुर्ती बढ़ाने वाले योगासन

1. ताड़ासन (Mountain Pose): ताड़ासन देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन यह शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें. अब धीरे-धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं. शरीर को ऊपर की ओर खींचें और सहज महसूस होने पर एड़ियां उठाकर पंजों पर संतुलन बनाने की कोशिश करें. कुछ सेकंड रुकें और फिर सामान्य स्थिति में लौट आएं.

2. उत्कटासन (Chair Pose): अगर आप जांघों और पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करना चाहते हैं, तो उत्कटासन का अभ्यास कर सकते हैं. इस अभ्यास को करने के लिए सीधे खड़े होकर पैरों को थोड़ा अलग रखें. सांस लेते हुए हाथ सामने या सिर के ऊपर उठाएं. अब घुटनों को धीरे-धीरे मोड़ें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों. पीठ को सहज स्थिति में रखें और कुछ सेकंड बाद वापस खड़े हो जाएं.

3. वीरभद्रासन-2 (Warrior Pose): यह योगासन पैरों की ताकत और शरीर के संतुलन पर काम करने के लिए उपयोगी है. इसे करने के लिए पैरों को फैलाकर खड़े हों. दाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें और दायां घुटना धीरे-धीरे मोड़ें. दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं और सामने देखें. कुछ सामान्य सांसों तक रुकें, फिर दूसरी तरफ से दोहराएं.

4. वृक्षासन (Tree Pose): फुर्ती के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि शरीर का संतुलन भी जरूरी है. वृक्षासन इसी अभ्यास में मदद कर सकता है. इस अभ्यास को करने के लिए सीधे खड़े होकर शरीर का भार एक पैर पर रखें. दूसरे पैर के तलवे को सहारे वाले पैर की पिंडली या जांघ पर रखें, घुटने पर नहीं. संतुलन बनाते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें. कुछ सेकंड रुकें और फिर दूसरे पैर से अभ्यास करें. जरूरत हो तो दीवार का सहारा लें.

योग करते किन बातों का रखें ध्यान

शुरुआत में हर आसन को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेकंड ही करें. धीरे-धीरे समय बढ़ाएं और सांस सामान्य रखें. दर्द, चक्कर या असहजता महसूस होने पर तुरंत रुक जाएं. घुटनों, कमर या संतुलन से जुड़ी समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें.

Tags: Health News Hindihealth tipsyoga benefits in hindi
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