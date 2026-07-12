Funny Jokes: भाई, ये प्यार क्या होता है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Yar doston Ke Joke: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

दोस्त: भाई, प्यार क्या होता है?

यार: पहले बैंक बैलेंस बता… फिर समझाता हूं!

दोस्त: तू इतना खुश क्यों है?

यार: आज मम्मी ने पूछा, “खाना खाएगा?” डांटा नहीं!

दोस्त: भाई, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है।

यार: मेरी तो बनी ही नहीं… मैं किससे नाराज होऊं?

दोस्त: यार, जिंदगी बहुत मुश्किल है।

यार: EMI शुरू होने दे… फिर असली मुश्किल पता चलेगी।

दोस्त: तू पढ़ाई कब करता है?

यार: जब मोबाइल चार्जिंग पर लगा होता है।

दोस्त: भाई, आज पार्टी दे।

यार: जेब में 50 रुपये हैं… आधी पार्टी तू दे दे!

दोस्त: तेरे कितने दोस्त हैं?

यार: पैसे हों तो पूरे मोहल्ले के!

दोस्त: भाई, मेरी याद आती है?

यार: हां… जब कोई उधार मांगता है।

दोस्त: इतनी देर से फोन क्यों उठाया?

यार: पहले सोच रहा था कि कहीं पैसे तो नहीं मांगने वाला!

दोस्त: यार, मैं बहुत हैंडसम हूं ना?

यार: आईना भी कभी-कभी झूठ बोल देता है।

दोस्त: भाई, वजन कैसे कम करूं?

यार: पहले प्लेट छोटी कर… फिर बातें बड़ी करना।

दोस्त: मैं बहुत स्मार्ट हूं।

यार: हां, इसलिए हर बार OTP भी मुझसे पूछता है!

दोस्त: भाई, तू सच्चा दोस्त है।

यार: तभी तो तेरी बेइज्जती सबसे पहले मैं ही करता हूं।

दोस्त: चल जिम जॉइन करते हैं।

यार: पहले समोसे वाली दुकान से दूरी बनाना सीख!

दोस्त: अगर मैं करोड़पति बन गया तो?

यार: फिर मैं बचपन की दोस्ती याद दिलाने सबसे पहले आऊंगा!