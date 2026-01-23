याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे

Yak Milk Benefits: पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए याक का दूध सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक सुपरफूड है. यह सदियों से उनके लिए सेहत का एक भरोसेमंद सोर्स रहा है. ठंडे मौसम में याक के दूध से बने प्रोडक्ट्स उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. आइए इसके पांच सबसे अच्छे फ़ायदों के बारे में जानते है, तो आइए आपको बताते है.
हड्डियों की सेहत बनाए रखता
रोज़ाना कैल्शियम की कमी से हड्डियों की सेहत पर असर पड़ सकता है. याक का दूध हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है.
सूजन से राहत देता
याक का दूध शरीर में सूजन की समस्याओं से राहत देने में बहुत असरदार है.
दिल की सेहत के लिए बेहतर
अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए डाइट में बदलाव करना जरूरी है. याक का दूध एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) जैसे खास फैटी एसिड होते है, जो खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करते है.
पेट की सेहत सुधारता
याक का दूध आपके पेट के काम को बेहतर बनाता है. आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद इसका सेवन कर सकते है.
इम्यूनिटी बढ़ाता
याक के दूध में बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खूबियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. याक का दूध पीना फ़ायदेमंद हो सकता है.