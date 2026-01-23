Home > लाइफस्टाइल > याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे

याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे

Yak Milk Benefits: पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए याक का दूध सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक सुपरफूड है. यह सदियों से उनके लिए सेहत का एक भरोसेमंद सोर्स रहा है. आज आपको हम बताएंगे इसके फायदे तो चलिए जानते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 23, 2026 7:10:14 PM IST

Yak Milk
Yak Milk


Yak Milk Benefits: पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए याक का दूध सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक सुपरफूड है. यह सदियों से उनके लिए सेहत का एक भरोसेमंद सोर्स रहा है. ठंडे मौसम में याक के दूध से बने प्रोडक्ट्स उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. आइए इसके पांच सबसे अच्छे फ़ायदों के बारे में जानते है, तो आइए आपको बताते है.

You Might Be Interested In

हड्डियों की सेहत बनाए रखता 

रोज़ाना कैल्शियम की कमी से हड्डियों की सेहत पर असर पड़ सकता है. याक का दूध हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है.

सूजन से राहत देता 

याक का दूध शरीर में सूजन की समस्याओं से राहत देने में बहुत असरदार है.

You Might Be Interested In

IND VS NZ Live Score: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, भारत पहले करेगा गेंदबाजी

दिल की सेहत के लिए बेहतर

अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए डाइट में बदलाव करना जरूरी है. याक का दूध एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) जैसे खास फैटी एसिड होते है, जो खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करते है.

पेट की सेहत सुधारता 

याक का दूध आपके पेट के काम को बेहतर बनाता है. आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद इसका सेवन कर सकते है.

एक जैसा प्लॉट, सुपरहिट स्टार कास्ट..एक-दूसरे से मिलती जुलती निकली Border 2 और Dhurandhar; समानताएं देख चौंक जाएंगे आप!

इम्यूनिटी बढ़ाता 

याक के दूध में बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खूबियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. याक का दूध पीना फ़ायदेमंद हो सकता है.

You Might Be Interested In
Tags: Health Benefits of Yak milkMilk benefitsYak milkYak milk Benefits
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे
याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे
याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे
याक का दूध क्यों कहलाता है सेहत का खजाना? जानिए इसके 5 खास फायदे