गलत लिपस्टिक कर सकती है पूरा लुक खराब! जानिए अपनी स्किन टोन के लिए बेस्ट शेड

आइए आज हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे सही कर सकते है. एक अच्छा लिपस्टिक शेड चुनने का पहला कदम अपनी स्किन टोन को समझना है. स्किन टोन आपकी स्किन का ऊपरी रंग है, और आमतौर पर फेयर, लाइट, मीडियम, टैन और डीप के बीच होता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 29, 2025 4:30:22 PM IST

Lipstick Shades
Lipstick Shades


कभी-कभी सही शेड चुनना जैसे कि लिपस्टिक का शेड बहुत मुश्किल और कन्फ्यूजिंग लगता है. जो शेड्स किसी दोस्त या इन्फ्लुएंसर पर बहुत अच्छे लगते है. कभी-कभी यह बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत डल, या बस आपके लिए सही नहीं लगता है. लेकिन परफेक्ट लिपस्टिक का सीक्रेट इस बात से कम जुड़ा है कि दूसरे क्या चुनते हैं और इस बात से ज़्यादा जुड़ा है कि आप अपनी स्किन को कितना समझते है.

लिपस्टिक को कभी भी अकेले प्रोडक्ट के तौर पर नही चुनना चाहिए. क्योंकि यह आपकी नेचुरल स्किन टोन उसके नीचे के अंडरटोन और यहां तक कि आपके होंठों के रंग के साथ इंटरैक्ट करती है. यही वजह है कि वही लिरस्टिक जो इंसान पर सॉफ्ट और रोमांटिक दिखती है. आपके नेचुरल फीचर्स को बढ़ा सकती है, और आपके पूरे मेकअप में बैलेंस ला सकती है. जब गलत तरीके से चुना जाता है, तो यह आपके चेहरे को डल कर सकती है या मिसमैच लग सकती है.

परफेक्ट शेड कैसे चुनें?

आइए आज हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे सही कर सकते है. एक अच्छा लिपस्टिक शेड चुनने का पहला कदम अपनी स्किन टोन को समझना है. स्किन टोन आपकी स्किन का ऊपरी रंग है, और आमतौर पर फेयर, लाइट, मीडियम, टैन और डीप के बीच होता है. यह आपके रंग का सबसे ज़्यादा दिखने वाला हिस्सा है और इसे पहचानना सबसे आसान है. जान लें कि भले ही आपकी स्किन टोन धूप में रहने या टैनिंग के कारण थोड़ी बदल सकती है.

भारत में कई तरह के स्किन टोन है. जैसे-जैसे स्किन टोन गहरे होते जाते है, लिपस्टिक के शेड्स तब सबसे अच्छे लगते है जब उनमें ज़्यादा रिचनेस और गहराई होती है. मीडियम स्किन टोन पर अक्सर कई तरह के रंग सूट करते है. सॉफ्ट रोज और मॉव से लेकर गहरे रेड और बेरी तक, जबकि टैन स्किन टोन पर वार्म ब्राउन, रस्ट और बोल्ड पिंक अच्छे लगते है. गहरे स्किन टोन पर बरगंडी, वाइन, डीप प्लम और चॉकलेट ब्राउन जैसे इंटेंस पिगमेंट सच में चमकते हैं। ये शेड्स रंगत पर हावी नहीं होते है. बल्कि वे इसकी नेचुरल रिचनेस और चमक को बढ़ाते है. 

अपने अंडरटोन को समझें

सिर्फ़ स्किन टोन ही तय करने वाला फैक्टर नहीं है. अंडरटोन भी उतना ही जरूरी रोल निभाता है. इसीलिए सभी शेड्स हर किसी पर अच्छे नहीं लगते है. अंडरटोन आपकी नसों का रंग होता है और इसे आम तौर पर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है. कूल अंडरटोन ज़्यादातर पिंक, लाल, या नीले रंग के होते है. न्यूट्रल अंडरटोन इन दोनों के बीच में होते है. स्किन टोन के उलट अंडरटोन आपकी पूरी ज़िंदगी एक जैसे रहते है और इस बात पर बहुत असर डालते हैं कि रंग आपके चेहरे पर कैसे दिखते है.

न्यूड लिपस्टिक

एक एरिया जहां बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, वह है सही न्यूड लिपस्टिक चुनना जरूरी है. न्यूड का मतलब हमेशा बेज या हल्का रंग नहीं होता है. इसका मतलब एक ऐसा शेड भी होता है जो आपके होंठों पर नेचुरल दिखेगा. सबसे अच्छी न्यूड लिपस्टिक आमतौर पर आपके नेचुरल होंठों के रंग से एक या दो शेड गहरी होती है और आपके अंडरटोन से मेल खाती है. गहरे या इंडियन स्किन टोन के लिए, ब्राउन, कैरामल, रोज, या पीच अंडरटोन वाले न्यूड्स हल्के, चॉक जैसे शेड्स की तुलना में ज़्यादा नेचुरल दिखते है. जो राख जैसे या डल लग सकते है.

लिपस्टिक का टेक्सचर

अगर हम रंगों से देखें तो लिपस्टिक का फिनिश भी इस बात पर असर डालता है कि कोई शेड आपकी स्किन पर कैसा दिखता है. मैट लिपस्टिक स्किन के रंग को गहरा करती है और एक बोल्ड, पॉलिश्ड लुक देती है, जबकि क्रीमी और सैटिन फिनिश ज़्यादा सॉफ्ट और नेचुरल लगते है. ग्लॉसी और शीयर फ़ॉर्मूले फ्रेशनेस और वॉल्यूम जोड़ते है, जिससे वे रोज़ाना पहनने या मिनिमल मेकअप लुक के लिए आइडियल होते है. टेक्सचर के आधार पर एक ही शेड हर व्यक्ति पर अलग दिख सकता है.

मौका भी मायने रखता है

सही लिपस्टिक चुनने में मौका भी एक भूमिका निभाता है. सॉफ्ट न्यूड, रोज टोन और हल्के पिंक रंग रोज़ाना पहनने और प्रोफेशनल माहौल के लिए अच्छे रहते है. जबकि शाम और खास मौके के लिए रेड वाइन शेड्स और गहरे बेरी जैसे बोल्ड रंगों की जरूरत होती है. आखिर में अपनी लिपस्टिक को बाकी मेकअप के साथ बैलेंस करना जरूरी है. बोल्ड लिप अक्सर हल्के आंखों के मेकअप के साथ सबसे अच्छा लगता है, जबकि ड्रामैटिक आई मेकअप के साथ हल्का लिपस्टिक अच्छा लगता है.

सही लिपस्टिक शेड चुनना

आखिर में परफेक्ट लिपस्टिक शेड चुनना किसी तय नियम के बारे में नही है, बल्कि यह आपकी विशेषताओं को समझने और अपनी पसंद पर भरोसा करने के बारे में है. मैंने इस प्रोसेस को आपके लिए आसान बनाने के लिए वह सब कुछ बताया है जो मुझे पता है, ताकि अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं, तो आपको पता चले कि आप पर सबसे अच्छा क्या सूट करेगा. मेकअप हमेशा एक्सप्रेसिव मज़ेदार और पर्सनल होना चाहिए. सही लिपस्टिक वह है जिसे लगाते ही आपको कॉन्फिडेंट महसूस हो, चाहे वह क्लासिक न्यूड हो जिसके बारे में हम बात कर रहे है, एक पावरफुल रेड, या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कलर जिसे आप आजमाना चाह पहे है.

जब आप अपनी स्किन टोन और अंडरटोन को समझ जाते हैं, तो लिपस्टिक अंदाज़ा लगाने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन जाती है. और वह कॉन्फिडेंस, किसी भी शेड से ज़्यादा, सच में लुक को पूरा करता है.

