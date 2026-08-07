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World Longest Hair Woman: बालों की लंबाई देख रह जाएंगे हैरान! 8.10 फीट बालों वाली महिला ने खोला अपनी खूबसूरती का राज

World Longest Hair Woman: एक भारतीय महिला ने महिलाओं में दुनिया के सबसे लंबे बाल रखने का नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उनके बालों की लंबाई 271.50 cm (8 फ़ीट 10 इंच) है. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने X पर यह शेयर किया और उत्तराखंड की रेनू धरियाल को नया रिकॉर्ड होल्डर बताया.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 10:18:44 PM IST

World Longest Hair Woman: बालों की लंबाई देख रह जाएंगे हैरान! 8.10 फीट बालों वाली महिला ने खोला अपनी खूबसूरती का राज


World Longest Hair Woman: एक भारतीय महिला ने महिलाओं में दुनिया के सबसे लंबे बाल रखने का नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उनके बालों की लंबाई 271.50 cm (8 फ़ीट 10 इंच) है. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने X पर यह शेयर किया और उत्तराखंड की रेनू धरियाल को नया रिकॉर्ड होल्डर बताया. इस उपलब्धि का जश्न मनाने के साथ-साथ, रेनू ने यह भी बताया कि उन्होंने इतने सालों तक अपने बालों की देखभाल कैसे की.

गिनीज ने बनाया नया रिकॉर्ड 

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा, रेनू धरियाल के बाल दुनिया में सबसे लंबे हैं! उन्होंने किसी महिला के सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उनके शानदार काले बालों की लंबाई अविश्वसनीय रूप से 271.50 cm (8 फ़ीट 10 इंच) है. अप्रैल में उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेनू के बालों को आधिकारिक तौर पर मापा और वेरिफ़ाई किया गया. उन्होंने यूक्रेन की आलिया नासिरोवा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके बालों की लंबाई 257.33 cm (8 फ़ीट 5.3 इंच) थी.

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गिनीज़ के अनुसार, रेनू 2015 से लगातार अपने बाल बढ़ा रही हैं. उन्हें क्या प्रेरणा मिली, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैं 2015 से लगातार अपने बाल बढ़ा रही हूँ. भारतीय संस्कृति में, लंबे बालों को बहुत ज़्यादा सुंदरता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, और इसी बात ने मुझे इतने लंबे बाल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने 2015 के बाद से कभी अपने बाल नहीं काटे.

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ये है उनका रूटीन 

रेनू, जो एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर भी हैं, वो अपने फ़ॉलोअर्स के साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हैं. उन्होंने माना कि इतनी लंबाई वाले बालों की देखभाल करने में बहुत समय और धैर्य लगता है. उन्होंने कहा, लंबे बालों को बनाए रखने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है. मैं अपने बालों को धोने और सुलझाने में घंटों बिताती हूँ. अपने बालों की देखभाल का रूटीन शेयर करते हुए रेनू ने कहा, “मेरा सीक्रेट पूरी तरह से नैचुरल है. मैं केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से दूर रहती हूँ और अपने YouTube चैनल पर केमिकल-फ़्री घरेलू हेयर ऑयल और घरेलू शैम्पू बनाने के सीक्रेट्स भी शेयर करती हूँ. उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ भी वह जाती हैं, उनके बाल अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं. “इतने लंबे बालों के साथ, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ या सोशल मीडिया पर आती हूँ, तो लोग हैरान रह जाते हैं और मुझे बहुत तारीफ़ और ध्यान मिलता है.”

Tags: hair carelongest hair
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