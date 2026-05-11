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Work From Home 2.0: ऑफिस वाली फीलिंग के लिए घर पर ऐसे बनाएं प्रोफेशनल सेटअप, अभी सस्ते में खरीद लाएं 6 गैजेट्स!

वर्क फ्रॉम होम लागू होते ही मार्केट में इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है. कई बार सप्लाई चेन पर दवाब पड़ने कीमतें आसमान छू लेती हैं, इसलिए आप चाहें तो पहले भी वर्क फ्रॉम होम एसेंशियल्स को खरीदकर अपना ऑफिस सेटअप तैयार कर सकते हैं

By: Kajal Jain | Published: May 11, 2026 4:40:35 PM IST

Work From Home 2.0: ऑफिस वाली फीलिंग के लिए घर पर ऐसे बनाएं प्रोफेशनल सेटअप, अभी सस्ते में खरीद लाएं 6 गैजेट्स!
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्क फ्रॉम होम वाली अपील के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि देश-विदेश की कंपनियां एक बार फिर वर्क फ्रॉम मॉडल लागू कर सकती हैं. हालांकि अभी तक कंपनी या संस्थानों की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अनुमान है कि आने वाले समय में दोबारा हाइब्रिड या फुल वर्क फ्रॉम होम अप्लाई हो सकता है. ऐसी स्थिति में घर से काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फर्नीचर और प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पहले ही इंतजाम कर लें. यहां हमने कुछ मेन प्रोडक्ट की लिस्ट दी है, जो डेली WFH के दौरान आपके काम आ सकते हैं-

लैपटॉप एंड डिवाइसेस

कोरोना लॉकडाउन के वक्त कई कंपनियां और कर्मचारी लैपटॉप और रिलेटिड डिवाइस की कमी से जूझ रहे थे. इस बार ऐसा न हो, इसलिए पहले ही आप अच्छे फीचर्स वाले लैपटॉप, माउस, की-बोर्ड या बड़ी डिसप्ले खरीद सकते हैं.

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इंटरनेट डिवाइस

वर्क फ्रॉम होम में घर से ही मीटिंग, टास्क के बीच टार्गेट पूरे करने होते हैं. यदि ऐसे में पुराना इंटरनेट कनेक्शन धोखा दे जाए तो आउटपुट बिगड़ सकता है. यदि WFH लागू होता है तो ड्यूल-बैंड और Wi-Fi 6 राउटर की मांग और साथ-साथ कीमतें भी बढ़ेंगी.

ऑडियो डिवाइस

कई बार ऐसा होता है कि इधर आप मीटिंग कर रहे हैं और घर पर शोर-शराबा हो रहा है. ऐसी स्थिति में पहले से ही नॉइस कैंसिलेशन हैडफोन, ईयरफोन या ईयर प्लग्स खरीद सकते हैं. ये ऑनलाइन कॉल्स को काफी सुविधाजनक बना देते हैं.

वेबकैम और माइक्रोफोन

वैसे तो अच्छी कन्फिग्रेशन वाले लैपटॉप में वेबकैम और माइक्रोफोन इनबिल्ट मिलने लगे हैं, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से कई बार वेबकैम और माइक्रोफोन काम नहीं करते. यदि आपके साथ ऐसी दिक्कत आ चुकी है तो एक्सटर्नल डिवाइसेस खरीदकर निश्चिंत हो सकते हैं.

पावर बैकअप

कोविड लॉकडाउन के समय पावर कट हो जाए तो मीटिंग से लेकर डेली टास्क करने में भारी दिक्कतें आती है. ऐसा न हो, इसलिए पहले ही  इन्वर्टर, यूपीएस और इंटरनेट बैकअप तैयार कर लें. मोबाइल पावर बैंक खरीद सकते हैं.

फर्नीचर

पूरे दिन बैड पर बैठकर काम करना पॉसीबल नहीं हो पाता. कई बार तो बैक पेन, नेक पेन और सिर दर्द तक हो जाता है. इस इशू को सिर्फ एक अच्छी एर्गोनॉमिक चेयर और एडजस्टेबल टेबल ही फिक्स कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें:- Vitamin D के लिए कितनी देर धूप में बैठे? डॉक्टर से जानिए सही दिन और बैठने का तरीका!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: pm modiProfessional LifeSmart GadgetsWork From Home
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