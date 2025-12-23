Winter Vacation Destinations: New Year में अपने परिवार के साथ घूमने का बना रहे प्लान, तो आज ही नोट करें ये 7 परफेक्ट जगहें

Winter Vacation Destinations: सर्दियों का मौसम यूं तो नवंबर महीने से ही शुरू हो जाता है. लेकिन इस बार सर्दी का पूरा शबाब दिसंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. अमूमन लोग मनाली, शिमला, कश्मीर, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर घूृमने जाते हैं. सर्दियों में घूमने का मतलब हमेशा भीड़, पार्टियां और शोर नहीं होता. दिसंबर में बहुत से लोग भीड़ से दूर शांत और सुकून वाली जगहों की तलाश करते हैं. भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पीक सीजन में भी ज़्यादा लोग नहीं आते.

यहां आपको ठंडी सुबह, खाली सड़कें और ज़िंदगी की धीमी रफ्तार मिलेगी. ये जगहें उन यात्रियों के लिए हैं जो शांति चाहते हैं, शोर नहीं. अगर आप इस सर्दी में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां आपके लिए 5 शानदार जगहों की जानकारी दे रहे हैं. जहां आप घूम सकते हैंं.

तीर्थन घाटी (Tirthan Valley)

तीर्थन घाटी की बात करें तो यह सर्दियों में भी मनाली और कसोल से ज़्यादा शांत रहती है. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास होने के कारण यहां की प्रकृति साफ और सुंदर है. पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होती है, और गांवों में ज़िंदगी सामान्य रूप से चलती रहती है. कम होटल और संरक्षित जंगलों के कारण यहां ज़्यादा भीड़ नहीं होती. आप यहां शांति से अपना समय बिता सकते हैं.

लक्षद्वीप की सुंदरता (The beauty of Lakshadweep)

लक्षद्वीप की बात करें तो यह भारतीय द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहां ठंड पड़ती होगी तो आपको बता दें कि आप गलग सोच रहे हैं. यहां ठंड नहीं पड़ती. लोगों को यहां स्वेटर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. दिसंबर में भी समुद्र का पानी गर्म रहता है. यह द्वीप दिसंबर में नए साल का जश्न मनाने वालों से काफी भरा रहता है.

ठंड में गोवा के बीच का लीजिए मजा (Enjoy the beaches of Goa in the winter)

अगर आप ठंड के इस मौसम में समुद्र के किनारे कपड़ा खोलकर हल्की-हल्की धूप का आनंद लेना चाहते हैं. तो आपको आज ही गोवा घूमने जाना चाहिए. गोवा घूमने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है. अगर गोवा के मौसम की बात करें तो यहां दिसंबर और जनवरी के महीने में मौसम न ज़्यादा ठंडा होता है और न ज़्यादा गर्म. गोवा के बीच पर धूप सेंकना, समुद्र में तैरना और शाम को बीच पार्टियों का मज़ा लेना यहां के कुछ अनोखे अनुभव हैं. गोवा के प्रसिद्ध बीच की बात करें तो आप बागा, कैंडोलिम और कोलवा के बीच का आनंद ले सकते हैं. यहां का तापमान आमतौर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है.

प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है अंडमान-निकोबार (Andaman and Nicobar Islands are full of natural beauty)

सर्दियों के मौसम में अगर आप अंडमान-निकोबार का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस ठंडी के मौसम में घूमने के लिए आपके लिए यह सबसे अच्छी जगह साबित हो सकती है. अगर यहां की बात करें तो यहां की सर्दियां भी काफी हल्की होती हैं. गर्म समुद्र का पानी, साफ बीच और शांत माहौल पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं. अन्य मुख्य आकर्षणों में हैवलॉक द्वीप, सेलुलर जेल और ग्लास-बॉटम बोट राइड शामिल हैं.

केरल की प्राकृतिक सुंदरता का लें आनंद (Enjoy the natural beauty of Kerala)

केरल को यूं ही ‘भगवान का अपना देश’ नहीं कहा जाता. यहां की हरियाली और बैकवाटर सर्दियों में और भी खूबसूरत हो जाते हैं. यहां का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. आप मुन्नार के चाय बागानों में घूम सकते हैं या एलेप्पी में हाउसबोट पर शांति भरे पल बिता सकते हैं. केरल में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ आप आराम से बैठकर सुकून पा सकते हैं. यहाँ न तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और न ही तेज़ हवाएँ चलती हैं; बल्कि यहाँ एक हल्की, सुहावनी ठंडक होती है जो मन को शांति देती है.

कर्नाटक की इस जगह को घूमकर भूल जाएंगे अपना शहर (After visiting this place in Karnataka, you’ll forget about your own city)

अगर आपने कर्नाटक के इस जगह का भ्रमण कर लिया तो आपको आपका शहर एकदम फींका लगने लगेगा. कर्नाटक के बारे में आपको बता दें कि यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है. कर्नाटक में एक जगह मलनाड है. जिसके बारे में बताया जाता है कि यह जगह हरी-भरी हरियाली और शांत माहौल इसे सच में खास बनाते हैं. कावेरी नदी के किनारे बसा यह इलाका ट्रेकिंग, झरनों को देखने और लोकल खाने का मज़ा लेने के मौके देता है. कर्नाटक में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ आपको हमेशा के लिए बस जाने का मन करेगा. यहाँ आपके पास होमस्टे में रहने का ऑप्शन भी है.

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली (Ziro Valley of Arunachal Pradesh)

हमारी लिस्ट में आखिरी नाम अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली है. जिसके बारे में बताया जाता है कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका शांत माहौल नए साल की छुट्टियों के लिए एकदम सही है. साल के इस समय यहां कोई बड़े त्योहार या भीड़ नहीं होती है. सुबह की शुरुआत हल्की धुंध और हरे-भरे नज़ारों से होती है. होमस्टे में रहने से आप लोकल ज़िंदगी को करीब से अनुभव कर सकते हैं. परमिट की ज़रूरत और लिमिटेड फ्लाइट्स इस जगह की शांति में योगदान देते हैं.