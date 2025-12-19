Home > धर्म > Winter Solstice 2025: 21 दिसंबर को पड़ेगी साल की सबसे लंबी रात, जानें कितने घंटे रहेगा अंधेरा

Winter Solstice 2025: 21 दिसंबर का दिन बहुत विशेष होने वाला है. इस दिन लंबे समय तक अंधेरा रहेगा और साल की सबसे लंबी रात होगी. जानें क्या होती है शीतकालीन संक्रांति.

By: Tavishi Kalra | Published: December 19, 2025 9:40:31 AM IST

Winter Solstice 2025: 21 दिसंबर 2025, रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. यह साल का सबसे छोटा दिन होगा, इस दिन रात सबसे लंबी होगी और दिन सबसे छोटा होगा. इस दिन को शीतकालीन संक्रांति यानि Winter Solstice के नाम से भी जाना जाता है.

क्या होती है शीतकालीन संक्रांति?

इसके शीत अयनकाल भी कहते हैं. यह एक एक खगोलीय घटना है, जो हर साल में दो बार होती है, पहली बार ग्रीष्म ऋतु यानि गर्मियों और दूसरी बार शीत ऋतु सर्दियों में होती है. इस दिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक होती है और चांद की रोशनी पृथ्वी पर अधिक समय तक बनी रहती है. 

अयनकाल वह समय है, जब हर साल, सूर्य आकाश में अपनी सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो जाता है, जैसा कि, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से देखा जाता है. अयनकाल के समय पृथ्वी की धुरी का झुकाव (सूर्य के सम्बन्ध में) अधिकतम 23° 26′ होता है. हर साल यह घटना 21 या 22 दिसंबर को होती है.

कितनी लंबा होगा दिन?

साल 2025 में 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात वाला दिन होने वाला है. यह ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी. इस दिन, दिन 10 घंटे 26 मिनट का होगा और रात लगभग 13 घंटे, 34 मिनट की होगी. यानी दिन और रात में 3 घंटे 22 मिनट का अंतर होगा.

इस दिन दिल्ली में सूर्योदय सुबह 7:14 मिनट पर होगास वहीं सूर्यास्त शाम 5:40 मिनट पर होगा.  सूर्य 14 जनवरी संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन औसत 24 घंटे का होता है, लेकिन साल में चार दिन ही ऐसे होते हैं, जिनकी अलग ही खासियत है. इन चार दिनों में 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 21 दिसंबर आते हैं. इसमें सबसे छोटा, सबसे बड़ी रात होती है. वहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन-रात बराबर होते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

