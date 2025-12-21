Home > धर्म > Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात

Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात

Winter Solstice 2025: आज का दिन विशेष है. आज साल का सबसे छोटा दिन है. इस दिन लंबे समय तक अंधेरा रहेगा और साल की सबसे लंबी रात होगी. जानें क्या होती है शीतकालीन संक्रांति और इस दिन किए जाने वाले उपाय.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 21, 2025 12:12:32 PM IST

Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात


Winter Solstice 2025: आज का दिन बहुत विशेष है. आज 21 दिसंबर 2025, रविवार को साल का सबसे छोटा दिन कहा गया है. इस दिन दिन छोटा और रात लंबी होती है. यह साल का सबसे छोटा दिन होगा, इस दिन को शीतकालीन संक्रांति यानि Winter Solstice के नाम से भी जाना जाता है.

You Might Be Interested In

क्या होती है शीतकालीन संक्रांति?

इसके शीत अयनकाल भी कहते हैं. यह एक एक खगोलीय घटना है, जो हर साल में दो बार होती है, पहली बार ग्रीष्म ऋतु यानि गर्मियों और दूसरी बार शीत ऋतु सर्दियों में होती है. इस दिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक होती है और चांद की रोशनी पृथ्वी पर अधिक समय तक बनी रहती है. 

अयनकाल वह समय है, जब हर साल, सूर्य आकाश में अपनी सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो जाता है, जैसा कि, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से देखा जाता है. अयनकाल के समय पृथ्वी की धुरी का झुकाव (सूर्य के सम्बन्ध में) अधिकतम 23° 26′ होता है. हर साल यह घटना 21 या 22 दिसंबर को होती है.

You Might Be Interested In

शीतकालीन संक्रांति के दिन उपाय

  • इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें. इस दिन तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, अक्षत, काले तिल और लाल फूल मिलाकर सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य देव को अर्पित करें.
  • पितरों का तर्पण करें.ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं.
  • इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन  काले तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करें.
  • इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल का दीपक और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है. 

कितना लंबा होगा दिन?

साल 2025 में 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात वाला दिन होने वाला है. यह ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी. इस दिन, दिन 10 घंटे 26 मिनट का होगा और रात लगभग 13 घंटे, 34 मिनट की होगी. यानी दिन और रात में 3 घंटे 22 मिनट का अंतर होगा.

Shattila Ekadashi 2026: साल 2026 की पहली एकादशी कब? जानें सही डेट और इस एकादशी का महत्व

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: 21 december 2025winter solsticewinter solstice 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात
Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात
Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात
Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात