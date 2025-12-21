Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन आज, जानें इस दिन का पंचांग और कितने घंटों की होगी आज रात

Winter Solstice 2025: आज का दिन बहुत विशेष है. आज 21 दिसंबर 2025, रविवार को साल का सबसे छोटा दिन कहा गया है. इस दिन दिन छोटा और रात लंबी होती है. यह साल का सबसे छोटा दिन होगा, इस दिन को शीतकालीन संक्रांति यानि Winter Solstice के नाम से भी जाना जाता है.

क्या होती है शीतकालीन संक्रांति?

इसके शीत अयनकाल भी कहते हैं. यह एक एक खगोलीय घटना है, जो हर साल में दो बार होती है, पहली बार ग्रीष्म ऋतु यानि गर्मियों और दूसरी बार शीत ऋतु सर्दियों में होती है. इस दिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक होती है और चांद की रोशनी पृथ्वी पर अधिक समय तक बनी रहती है.

अयनकाल वह समय है, जब हर साल, सूर्य आकाश में अपनी सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो जाता है, जैसा कि, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से देखा जाता है. अयनकाल के समय पृथ्वी की धुरी का झुकाव (सूर्य के सम्बन्ध में) अधिकतम 23° 26′ होता है. हर साल यह घटना 21 या 22 दिसंबर को होती है.

शीतकालीन संक्रांति के दिन उपाय

इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें. इस दिन तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, अक्षत, काले तिल और लाल फूल मिलाकर सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य देव को अर्पित करें.

पितरों का तर्पण करें.ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं.

इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन काले तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करें.

इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल का दीपक और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है.

कितना लंबा होगा दिन?

साल 2025 में 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात वाला दिन होने वाला है. यह ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी. इस दिन, दिन 10 घंटे 26 मिनट का होगा और रात लगभग 13 घंटे, 34 मिनट की होगी. यानी दिन और रात में 3 घंटे 22 मिनट का अंतर होगा.

