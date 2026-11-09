Winter Skin Care Tips: ठंड के मौसम में स्किन को नहीं सताएगा रूखापन, बस रोजाना करें ये 6 काम; दिखेगी ग्लोइंग स्किन

Winter Skin Care Tips: जैसे-जैसे तापमान गिरता है, मौसम में बदलाव आपकी स्किन पर बुरा असर डाल सकते हैं. ठंडी हवा, कम नमी और बार-बार घर के अंदर हीटिंग के संपर्क में आने से आपकी स्किन रूखी हो सकती है, जिससे आपकी स्किन टाइट, खुजलीदार या पपड़ीदार महसूस हो सकती है. अगर आपके होंठ और हाथ ठीक से मॉइस्चराइज़ नहीं किए गए हैं, तो वे भी रूखे हो सकते हैं और उनमें दरारें पड़ सकती हैं. जैसे-जैसे सर्दियां आ रही हैं, यह आपके स्किनकेयर रूटीन में कुछ बदलाव करने का अच्छा समय है.

एक हल्का क्लींजर इस्तेमाल करें

मौसम ठंडा होने पर आपका रेगुलर फेस वॉश बहुत ज़्यादा रूखा लग सकता है. ऐसा हल्का क्लींजर चुनें जो आपकी स्किन के नैचुरल ऑयल को हटाए बिना गंदगी और गंदगी को हटा दे. ऐसे प्रोडक्ट्स से बचें जो धोने के बाद आपके चेहरे को टाइट या असहज महसूस कराते हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए दिन में दो बार क्लींजिंग करना आमतौर पर काफी होता है.

रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगाएं

सर्दियों के दौरान मॉइस्चराइज़ करना खास तौर पर ज़रूरी हो जाता है. नहाने या चेहरा धोने के तुरंत बाद, जब आपकी स्किन थोड़ी नम हो, तो एक सही मॉइस्चराइज़र लगाएं. रूखी स्किन वाले लोगों के लिए क्रीम-बेस्ड मॉइस्चराइज़र हल्के लोशन से बेहतर काम कर सकते हैं. कोहनी, घुटने और टखनों जैसी जगहों पर ध्यान दें, जो खास तौर पर खुरदुरे हो सकते हैं.

अपना सनस्क्रीन लगाना न भूलें

बादल छाए रहने और ठंडे तापमान का मतलब यह नहीं है कि आप सनस्क्रीन लगाना छोड़ सकते हैं. सर्दियों में भी अल्ट्रावॉयलेट किरणें आपकी स्किन पर असर डाल सकती हैं. दिन में खुली स्किन पर SPF 30 या उससे ज़्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं. बताए गए तरीके से दोबारा लगाएं, खासकर अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं.

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अपने होंठों को हाइड्रेट रखें

फटे होंठ सर्दियों की एक आम शिकायत है. ठंडी हवा और सूखे मौसम की वजह से होंठ पपड़ीदार, फटे और असहज हो सकते हैं. रेगुलर मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगाएं, खासकर बाहर जाने से पहले और सोने से पहले. अपने होंठों को बार-बार चाटने से बचें, क्योंकि इससे सूखापन और बढ़ सकता है.

बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें

ठंड के मौसम में देर तक गर्म पानी से नहाने से आराम मिल सकता है, लेकिन बहुत गर्म पानी आपकी स्किन के नैचुरल ऑयल को खत्म कर सकता है. इससे सूखापन और जलन और बढ़ सकती है. इसके बजाय गुनगुना पानी चुनें और नहाने का समय कम रखें. अपनी स्किन को ज़ोर से रगड़ने के बजाय तौलिए से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं.

अपने हाथों का ज़्यादा ध्यान रखें

बार-बार हाथ धोने, ठंडी हवा और घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से आपके हाथ रूखे और खुरदुरे हो सकते हैं. हाथ धोने के बाद और सोने से पहले हैंड क्रीम लगाएं. बाहर निकलते समय या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते समय ग्लव्स पहनने से भी आपकी स्किन को बचाने में मदद मिल सकती है.