सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी

Winter Season Food Recipes: सर्दियों की कुछ बेहद स्वादिष्ट और आसान घरेलू सब्जियों की रेसिपीज के बारे में आज हम आपको विस्तार से बात करते हैं. ये सभी रोज़ाना बनाने के लिए परफेक्ट हैं. इन सभी रेसिपीज की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सभी कम समय में तैयार हो जाती हैं और घर के खाने का मजा दोगुना कर देती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी सुरेन्द्र त्रिपाठी ने इन सभी रेसिपीज के बारे में बताई है.

मसालेदार आलू गोभी

क्लासिक पंजाबी स्टाइल में घी, जीरा, मसालों और टमाटर के साथ बनती है. आलू सुनहरे होने तक भूनकर गोभी डालें, मसाले मिलाकर टमाटर-पानी के साथ 10-15 मिनट पकाएं. गरमा-गरम धनिया से गार्निश करें.

चंदलोई (चंदलाई)

मारवाड़ी स्टाइल की सर्दियों की स्पेशल हरी सब्जी (जिसे अंग्रेजी में Amaranth leaves या Cholai भी कहते हैं). साबुत लाल मिर्च का तड़का, जीरा, प्याज़, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाएं. 10 मिनट कवर करके, फिर सूखने तक भूनें. खटाई के लिए टमाटर/अमचूर/नींबू डाल सकते हैं.

गाजर मटर की सब्जी

ताज़ा गाजर-मटर को जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और चाट मसाला के साथ भूनें. कवर करके और ऊपर पानी की प्लेट रखकर 10-15 मिनट में तैयार. हरा धनिया डालकर सर्व करें.

चटाखेदार मिक्स वेज

आलू, गोभी, बैंगन, शिमला, मटर, टमाटर आदि को मोटा काटकर जीरा-हींग-साबुत लाल मिर्च के तड़के में पकाएं. अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले और टमाटर डालकर 20 मिनट में मसालेदार सब्जी तैयार हो जाएगा.

चटपटा करेला

बारिक कटे करेले को प्याज-हरी मिर्च के साथ साबुत धनिया, सौंफ, मसालों में भूनें. पानी डालकर पकाकर नींबू का रस मिलाएं. कड़वाहट कम और चटपटा स्वाद के साथ खाते ही आपका मन भर जाएगा.

पनीर शिमला मिर्च

प्याज़-टमाटर-शिमला-काजू का पेस्ट बनाकर जीरा, कश्मीरी मिर्च, मसाले और क्रीम के साथ पनीर डालें. कसूरी मेथी से फिनिशिंग – रेस्टोरेंट स्टाइल!

सीधी सादी आलू भाजी

लंबे कटे आलू को राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता में हल्के मसालों के साथ 15-20 मिनट ढककर पकाएं. सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी लगेगी.

चटपटी सूखी मसाला अरबी

उबली अरबी को अजवाइन, जीरा, राई, अदरक-लहसुन, कश्मीरी मिर्च, अमचूर और कसूरी मेथी से चटपटी बनाएं. 4-5 मिनट भूनकर धनिया गार्निश करें उसके बाद इसके जायके का मजा लें.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रेसिपीज घरेलू, हेल्दी और सर्दियों में बहुत पसंद आने वाली हैं.