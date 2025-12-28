Home > लाइफस्टाइल > सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी

सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी

Surendra Tripathi 8 Food Recipes: उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी सुरेन्द्र त्रिपाठी अक्सर अपने एक्स हैंडल से सब्जियों और आसान रेसिपी को शेयर करते हैं. आज उनके द्वारा बताई गई 8 रेसिपीज के बारे में बताएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: December 28, 2025 11:07:55 PM IST

Winter Season Food Recipes
Winter Season Food Recipes


Winter Season Food Recipes: सर्दियों की कुछ बेहद स्वादिष्ट और आसान घरेलू सब्जियों की रेसिपीज के बारे में आज हम आपको विस्तार से बात करते हैं. ये सभी रोज़ाना बनाने के लिए परफेक्ट हैं. इन सभी रेसिपीज की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सभी कम समय में तैयार हो जाती हैं और घर के खाने का मजा दोगुना कर देती हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी सुरेन्द्र त्रिपाठी ने इन सभी रेसिपीज के बारे में बताई है.

You Might Be Interested In

मसालेदार आलू गोभी

क्लासिक पंजाबी स्टाइल में घी, जीरा, मसालों और टमाटर के साथ बनती है. आलू सुनहरे होने तक भूनकर गोभी डालें, मसाले मिलाकर टमाटर-पानी के साथ 10-15 मिनट पकाएं. गरमा-गरम धनिया से गार्निश करें.

चंदलोई (चंदलाई)

मारवाड़ी स्टाइल की सर्दियों की स्पेशल हरी सब्जी (जिसे अंग्रेजी में Amaranth leaves या Cholai भी कहते हैं). साबुत लाल मिर्च का तड़का, जीरा, प्याज़, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाएं. 10 मिनट कवर करके, फिर सूखने तक भूनें. खटाई के लिए टमाटर/अमचूर/नींबू डाल सकते हैं.

You Might Be Interested In

दोपहर की ये 3 गलतियां बढ़ा रही हैं आपका कोलेस्ट्रॉल, आज से ही इसे इन 5 आसान आदतों से सुधारें!

गाजर मटर की सब्जी

ताज़ा गाजर-मटर को जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और चाट मसाला के साथ भूनें. कवर करके और ऊपर पानी की प्लेट रखकर 10-15 मिनट में तैयार. हरा धनिया डालकर सर्व करें.

चटाखेदार मिक्स वेज

आलू, गोभी, बैंगन, शिमला, मटर, टमाटर आदि को मोटा काटकर जीरा-हींग-साबुत लाल मिर्च के तड़के में पकाएं. अदरक-लहसुन पेस्ट, मसाले और टमाटर डालकर 20 मिनट में मसालेदार सब्जी तैयार हो जाएगा.

चटपटा करेला

बारिक कटे करेले को प्याज-हरी मिर्च के साथ साबुत धनिया, सौंफ, मसालों में भूनें. पानी डालकर पकाकर नींबू का रस मिलाएं. कड़वाहट कम और चटपटा स्वाद के साथ खाते ही आपका मन भर जाएगा.

पनीर शिमला मिर्च

प्याज़-टमाटर-शिमला-काजू का पेस्ट बनाकर जीरा, कश्मीरी मिर्च, मसाले और क्रीम के साथ पनीर डालें. कसूरी मेथी से फिनिशिंग – रेस्टोरेंट स्टाइल!

Stylish winter Coats: इस सर्दी हर महिला के लिए ये 5 शानदार कोट्स, लुक के साथ गर्माहट में भी खास

सीधी सादी आलू भाजी

लंबे कटे आलू को राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता में हल्के मसालों के साथ 15-20 मिनट ढककर पकाएं. सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी लगेगी.

चटपटी सूखी मसाला अरबी

उबली अरबी को अजवाइन, जीरा, राई, अदरक-लहसुन, कश्मीरी मिर्च, अमचूर और कसूरी मेथी से चटपटी बनाएं. 4-5 मिनट भूनकर धनिया गार्निश करें उसके बाद इसके जायके का मजा लें.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रेसिपीज घरेलू, हेल्दी और सर्दियों में बहुत पसंद आने वाली हैं.

Meditation Benefits: रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करने से मिलते हैं ढेरों फायदे,शरीर रहता है स्वस्थ..!

You Might Be Interested In
Tags: Chandloi recipeFood recipesSpicy potato and cauliflower recipesurendra tripathisurendra tripathi 8 recipes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी
सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी
सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी
सर्दियों में ट्राई करें ये 8 बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी? खाते ही मूंह में आ जाएगा पानी