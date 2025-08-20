सडन Cardiac Arrest से बचने के लिए ये 5 जरूरी फिटनेस टिप्स, जानें जिम में क्यों युवाओं पर ये खतरा मंडरा रहा

Sudden Cardiac Arrest: हाल ही में कई युवाओं की जिम में सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबरें सामने आई हैं। फिटनेस का शौक रखने वाले लोग तेजी से परिणाम पाने के लिए अक्सर भारी व्यायाम, सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं, जिससे उनके दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अचानक हो रहे मौत का एक कारण ये भी हो सकता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिम में बिना हेल्थ चेकअप के भारी वर्कआउट करना खतरनाक हो सकता है। विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जो पहले कभी नियमित व्यायाम नहीं करते थे। वहीं, अनसर्टिफाइड सप्लीमेंट्स और स्टेरॉयड्स का सेवन भी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकता है।

सुरक्षित फिटनेस के लिए एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी सुझाव देते हैं:

• वर्कआउट शुरू करने से पहले हेल्थ चेकअप कराएं

• केवल सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स का ही इस्तेमाल करें

• एनर्जी ड्रिंक्स और स्टेरॉयड्स से बचें

• जिम ट्रेनर्स और साथ व्यायाम करने वाले लोग CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) की जानकारी रखें

कैसे बचा सकते हैं जान?

कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर CPR देने से जान बचाई जा सकती है। इसलिए जिम में प्रशिक्षक और साथी सदस्यों का जागरूक रहना बेहद जरूरी है। युवा फिटनेस के लिए उत्साहित हैं, लेकिन सुरक्षा और संतुलन को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे वर्कआउट करना, शरीर को आराम देना और सही मार्गदर्शन के तहत एक्सरसाइज करना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।