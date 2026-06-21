योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इसी तारीख को क्यों चुना गया, जानिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण

International Yoga Day: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग केवल फिट रहने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है. नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती भी विकसित होती है. यही वजह है कि दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन लाखों लोग पार्कों, स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व जुड़ा हुआ है.

इस वर्ष की थीम: स्वस्थ आयु के लिए योग

हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है. वर्ष 2026 के लिए योग दिवस की थीम “स्वस्थ आयु के लिए योग” रखी गई है. इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि योग केवल बीमारियों से बचाव का माध्यम नहीं, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की दिशा में एक प्रभावी कदम भी है.

भारत की प्राचीन विरासत है योग

योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है. यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र पद्धति है. योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर जीवन में सकारात्मकता भी ला सकता है.

कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव को दुनिया के अनेक देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान कर दी. इसके बाद से हर वर्ष दुनिया भर में यह दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाता है.

21 जून क्यों चुनी गई? जानिए वैज्ञानिक कारण

21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. इसे ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) कहा जाता है. इस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे अधिक समय तक रहती हैं और दिन की अवधि वर्ष के अन्य दिनों की तुलना में लंबी होती है. वैज्ञानिक दृष्टि से यह दिन ऊर्जा, प्रकाश और प्रकृति के विशेष संतुलन का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख को विशेष महत्व दिया गया.

भारतीय परंपरा में भी खास है 21 जून

भारतीय संस्कृति और योग परंपरा में भी 21 जून का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि ग्रीष्म अयनांत के बाद सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ना शुरू करता है. भारतीय दर्शन में यह समय आध्यात्मिक साधना और ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है. योग परंपरा के अनुसार ग्रीष्म अयनांत के बाद भगवान शिव ने योग का ज्ञान सप्तऋषियों को देना शुरू किया था. यही कारण है कि योग की परंपरा में इस कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है और माना जाता है कि उन्होंने ही योग विज्ञान को मानवता तक पहुंचाने की शुरुआत की थी.

योग दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, मानसिक तनाव कम करने और फिटनेस के प्रति जागरूक बनाना है. हालांकि योग को जीवन का नियमित हिस्सा बनाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन 21 जून का दिन लोगों को इसकी उपयोगिता और महत्व याद दिलाने का एक वैश्विक अवसर बन गया है. आज की अनियमित दिनचर्या, बढ़ते तनाव, खराब खान-पान और स्क्रीन टाइम के बीच योग पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है. योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी मदद करता है. यही वजह है कि दुनिया के करोड़ों लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं.