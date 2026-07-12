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घड़ियों में हमेशा 10:10 ही क्यों दिखता है समय? मुस्कुराहट, मनोविज्ञान और मार्केटिंग का है पूरा खेल

Watch Advertising Secrets: अगर आपने कभी किसी घड़ी, स्मार्टवॉच या दीवार घड़ी का विज्ञापन गौर से देखा हो, तो एक बात जरूर नोटिस की होगी कि ज्यादातर घड़ियों में समय 10 बजकर 10 मिनट ही दिखाया जाता है. यह कोई संयोग नहीं, बल्कि घड़ी उद्योग की वर्षों पुरानी रणनीति है. 10:10 का समय न सिर्फ घड़ी के डायल को संतुलित और आकर्षक बनाता है, बल्कि ब्रांड के लोगो को भी बेहतर तरीके से उभारता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 12, 2026 12:23:04 PM IST

घड़ी की सुइयां 10:10 पर ही क्यों रुकती हैं
घड़ी की सुइयां 10:10 पर ही क्यों रुकती हैं


Watch Advertising Secrets: घड़ी, स्मार्टवॉच या दीवार घड़ी के विज्ञापनों में एक पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है. चाहे वह किसी लग्जरी ब्रांड की घड़ी हो या सामान्य उपयोग की वॉच, अधिकांश तस्वीरों में समय 10 बजकर 10 मिनट ही दिखाई देता है. दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे कोई तकनीकी कारण नहीं, बल्कि डिजाइन, मनोविज्ञान और मार्केटिंग की गहरी सोच काम करती है. यही वजह है कि दशकों बाद भी यह ट्रेंड जारी है और दुनिया की अधिकांश घड़ी कंपनियां इसी समय को प्राथमिकता देती हैं.

10:10 पर सबसे बेहतर दिखता है ब्रांड का लोगो

अधिकांश घड़ी निर्माता कंपनियां अपना लोगो डायल के ऊपरी हिस्से में, यानी 12 बजे के ठीक नीचे लगाती हैं. जब घड़ी की सुइयां 10:10 पर होती हैं, तो वे लोगो को ढकती नहीं हैं, बल्कि उसके दोनों ओर एक फ्रेम जैसा आकार बनाती हैं. इससे ब्रांड का नाम स्पष्ट दिखाई देता है और पूरा डायल अधिक व्यवस्थित व आकर्षक नजर आता है. साथ ही डेट विंडो, क्रोनोग्राफ और अन्य छोटे डायल भी आसानी से दिखाई देते हैं.

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मुस्कुराते चेहरे जैसा दिखता है डायल

मार्केटिंग और उपभोक्ता व्यवहार के विशेषज्ञों का मानना है कि 10:10 पर बनी सुइयों की आकृति कई लोगों को मुस्कुराते चेहरे जैसी महसूस होती है. स्विस घड़ी कंपनी यूलिस नार्डिन की पूर्व मार्केटिंग प्रमुख सुजैन हर्नी के अनुसार, यह पोजिशन देखने वाले के दिमाग में सकारात्मक भाव पैदा करती है. मनोविज्ञान में इसे “पॉजिटिव विजुअल इम्प्रेशन” माना जाता है, जो उत्पाद के प्रति आकर्षण बढ़ाने में मदद करता है.इसी कारण ग्राहक अवचेतन रूप से उस घड़ी को अधिक पसंद कर सकते हैं.

विशेषज्ञों ने भी बताया खास कारण

लक्जरी वॉच रिटेलर टूरनो के पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू ब्लॉक का कहना है कि 10:10 की स्थिति घड़ी के डायल को सबसे संतुलित और सुंदर रूप देती है. उनके अनुसार, इस समय सुइयां ब्रांड के लोगो को दोनों तरफ से फ्रेम करती हैं और डायल को खुला तथा समरूप दिखाती हैं. यही कारण है कि घड़ी उद्योग में यह समय सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है.

पहले 8:20 का भी होता था इस्तेमाल

आज भले ही 10:10 सबसे लोकप्रिय समय बन चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में 8:20 का समय भी दिखाती थीं. हालांकि बाद में डिजाइन विशेषज्ञों ने पाया कि 10:10 पर डायल ज्यादा संतुलित, खुला और आकर्षक दिखाई देता है. इसके बाद धीरे-धीरे यह समय पूरी इंडस्ट्री में लोकप्रिय हो गया और एक तरह से मानक बन गया.

सभी कंपनियां बिल्कुल 10:10 नहीं दिखातीं

हालांकि अधिकांश ब्रांड 10:10 या उसके आसपास का समय चुनते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसमें हल्का बदलाव भी करती हैं. उदाहरण के लिए, Apple Watch के प्रचार और उत्पाद तस्वीरों में अक्सर 10:09 का समय दिखाई देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा दृश्य संतुलन और डिजाइन को थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए किया जाता है, हालांकि कंपनी ने इसके पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है.

दशकों से चला आ रहा है यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड

घड़ी उद्योग में 10:10 का उपयोग कोई नई बात नहीं है. कई दशकों से यह विज्ञापनों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, होर्डिंग और स्टोर डिस्प्ले का हिस्सा बना हुआ है. आज बाजार में दिखाई देने वाली अधिकांश घड़ियां इसी समय पर सेट नजर आती हैं. समय के साथ यह एक तरह का वैश्विक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है.

एक छोटी सी पोजिशन, लेकिन बड़ा असर

10:10 का समय यह साबित करता है कि किसी उत्पाद की तस्वीर में दिखाई देने वाली छोटी-सी चीज भी कितनी सोच-समझकर तय की जाती है. सिर्फ सुइयों की स्थिति बदलने भर से घड़ी ज्यादा आकर्षक, संतुलित और प्रीमियम दिखाई दे सकती है. यही वजह है कि अगली बार जब किसी घड़ी के विज्ञापन में 10:10 का समय नजर आए, तो समझ लीजिए कि यह महज संयोग नहीं, बल्कि वर्षों से अपनाई जा रही एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है.

Tags: watch advertising secrets
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