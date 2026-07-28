सिर्फ खूबसूरती नहीं, दर्द और संघर्ष भी…ऐसे बनती हैं वेनेजुएला की ब्यूटी क्वीन ताज की हकदार

Why Venezuela Dominates Beauty Pageants: जब भी दुनिया के सबसे सफल ब्यूटी पेजेंट देशों की बात होती है तो वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर आता है. यह देश अब तक 7 मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड, 6 मिस इंटरनेशनल और 2 मिस अर्थ का खिताब अपने नाम कर चुका है. इन उपलब्धियों ने वेनेजुएला को वैश्विक ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे सफल देश बना दिया है. लेकिन इन अंतरराष्ट्रीय सफलताओं के पीछे ऐसी कहानी भी छिपी है, जो केवल ग्लैमर की नहीं बल्कि संघर्ष, आर्थिक मजबूरियों और शारीरिक बदलावों से जुड़ी है.

आर्थिक संकट ने ब्यूटी पेजेंट को बनाया उम्मीद का रास्ता

द गार्जियन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वेनेजुएला में ब्यूटी पेजेंट केवल सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं माने जाते, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का एक जरिया भी समझे जाते हैं. देश के आर्थिक संकट के कारण कई परिवार अपनी बेटियों को कम उम्र में ही मॉडलिंग और ब्यूटी अकादमियों में भेजना शुरू कर देते हैं. परिवारों को उम्मीद रहती है कि अगर उनकी बेटी मिस वेनेजुएला या मिस यूनिवर्स बन गई तो उसकी जिंदगी के साथ पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है.

कम उम्र में ही शुरू हो जाती है कॉस्मेटिक बदलाव की तैयारी

रिपोर्टों के मुताबिक कुछ ब्यूटी अकादमियों में 12 साल की लड़कियों को ही नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी (राइनोप्लास्टी) और शरीर की बनावट में बदलाव जैसे सुझाव दिए जाते हैं. बताया जाता है कि कई प्रतियोगियों को 16 वर्ष की उम्र तक ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसी प्रक्रियाओं पर भी विचार करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे प्रतियोगिता के तय सौंदर्य मानकों के अनुरूप दिख सकें.

वजन घटाने के लिए अपनाए गए दर्दनाक तरीके

पूर्व मिस वेनेजुएला प्रतियोगी वी मे नावा ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने वजन नियंत्रित रखने के लिए अपनी जीभ पर एक विशेष प्लास्टिक जाली (टंग पैच) सिलवाई थी. इस जाली की वजह से ठोस भोजन खाना बेहद दर्दनाक हो जाता था, इसलिए वह केवल तरल पदार्थों का ही सेवन कर पाती थीं. उनका कहना था कि यह कदम उन्होंने तेजी से वजन कम करने के उद्देश्य से उठाया था.उन्होंने यह भी बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट, नाक की सर्जरी और दांतों का कॉस्मेटिक उपचार भी कराया था, ताकि वे प्रतियोगिता के मानकों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.

गरीब परिवारों की बड़ी उम्मीद बन चुके हैं ब्यूटी पेजेंट

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला की कई प्रतिभागी साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. उनके माता-पिता अपनी आय का बड़ा हिस्सा अकादमी की फीस, मेकअप, कपड़ों और अन्य तैयारियों पर खर्च करते हैं. उनका मानना होता है कि यदि बेटी कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत लेती है तो मॉडलिंग, टीवी, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में उसके लिए करियर के नए दरवाजे खुल सकते हैं.

ब्यूटी क्वीन से राजनीति तक का सफर

इसकी सबसे चर्चित मिसाल आइरीन साएज़ हैं. उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद राजनीति में कदम रखा. वह पहले मेयर बनीं और बाद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा. उनकी सफलता को आज भी कई परिवार प्रेरणा के रूप में देखते हैं.

सुंदरता के मानकों पर उठते रहे हैं सवाल

हालांकि इस पूरी संस्कृति की लंबे समय से आलोचना भी होती रही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे लड़कियों पर अवास्तविक सुंदरता हासिल करने का दबाव बढ़ता है. उनका मानना है कि इस सोच से यह संदेश जाता है कि सफलता पाने के लिए प्राकृतिक सुंदरता पर्याप्त नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी और कृत्रिम बदलाव जरूरी हैं. इसके बावजूद वेनेजुएला में हर वर्ष हजारों लड़कियां इसी उम्मीद के साथ ब्यूटी स्कूलों में प्रवेश लेती हैं कि शायद अगला अंतरराष्ट्रीय ताज उनके सिर पर सजे और उनकी जिंदगी बदल जाए. यही कारण है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट के बावजूद इस देश में ब्यूटी पेजेंट का आकर्षण आज भी बरकरार है.