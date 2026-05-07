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खाने के पहले पानी में क्यों भिगोया जाता है आम? सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे छिपा है साइंस, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जैसे ही आम आता है, मम्मी या घर का कोई भी बड़ी उम्र का व्यक्ति सबसे पहले उसे पानी में भिगो देते हैं. दरअसल, ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस से जुड़े कई कारण हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 4:43:01 PM IST

खाने के पहले पानी में क्यों भिगोया जाता है आम
खाने के पहले पानी में क्यों भिगोया जाता है आम


आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जैसे ही आम आता है, मम्मी या घर का कोई भी बड़ी उम्र का व्यक्ति सबसे पहले उसे पानी में भिगो देते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आम को पानी में भिगोने के पीछे क्या वजह होगी?

दरअसल, ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस से जुड़े कई कारण हैं. डॉ. करुणा चतुर्वेदी (हेड-क्लीनिकल न्यूट्रिशन, मैक्स सुपर स्पेशेलिटी हॉस्पिटल, नोएडा) ने बताया है कि आम खाने से पहले पानी में क्यों भिगोना चाहिए. 

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गंदगी और पेस्टिसाइड्स 

डॉ. करुणा चतुर्वेदी के अनुसार कि जो आम बाग से बाजार और फिर घर तक पहुंचता है, वो दूषित होता है. उसमें काफी गंदगी और धूल-मिट्टी लगी होती है. इसके अलावा खेती के दौरान कीटों से बचाने के लिए आम पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी किया जाता है. 

साथ ही आम की सतह पर एक चिपचिपा दूधिया रस लगा होता है, जिसे आम भाषा में चोपी कहा जाता है. जब आम को पानी में भिगोया जाता है, तो यह गंदगी और हानिकारक पेस्टिसाइड्स की परत को अच्छी तरह साफ करने में मदद करता है, जिससे यह खाने के लिए सुरक्षित हो जाता है.

गर्म तासीर का होता है आम 

आपने देखा होगा कि ज्यादा आम खाने से अक्सर लोगों के चेहरे पर मुहांसे, मुंह में छाले या पेट में भारीपन जैसी समस्याएं होने लगती हैं. आयुर्वेद के अनुसार आम की तासीर गर्म होती है इसलिए भी इसे खाने से पहले पानी में भिगोया जाता है, ताकि उसकी गर्मी कुछ कम हो सके. यह प्रक्रिया आम को प्राकृतिक रूप से ठंडा करती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है.

इसके अलावा बाजार में तेज गर्मी के दौरान आम अक्सर अत्यधिक तापमान में धूप में रखे होते हैं इसलिए उन्हें पानी में भिगोने से न केवल वे ठंडे और ताजा हो जाते हैं, बल्कि उनका स्वाद भी काफी अच्छा लगता है. 

Tags: healthlifestylemango
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