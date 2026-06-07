गर्मियों में बार-बार क्यों चिपचिपी हो जाती है त्वचा? सामान्य समस्या या कोई चेतावनी, एक्सपर्ट से जानें 5 कारण

Summer Skin Care Tips: गर्मी के मौसम में कई लोगों को त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इनमें से ही एक समस्या है कि इस मौसम में त्वचा बहुत चिपचिपी और ऑयली लगने लगती है. चेहरे पर अतिरिक्त तेल, पसीना और धूल-मिट्टी के जमने से चेहरा जल्दी ही गंदा हो जाता है. साथ ही मुंहासे और स्किन इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये समस्या आम है या किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का संकेत है? आइए जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

क्यों महसूस होती है चिपचिपाहट?

स्किन एक्सपर्ट्स की मानें, तो गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ने पर पसीने की ग्रंथियां और सेबेशियस ग्लैंड्स यानी तेल बनाने वाली ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं. इसके कारण त्वचा पर पसीना और सीबम यानी प्राकृतिक तेल की मात्रा ज्यादा महसूस होने लगती है. इससे त्वचा दूसरे मौसम के मुकाबले ज्यादा चिपचिपी महसूस होती है.

किसे होती है सबसे ज्यादा समस्या?

गर्मी के मौसम में चिपचिपी त्वचा की समस्या अधिकतर ऑयली स्किन वाले लोगों में, हार्मोनल बदलाव से गुजर रहे किशोरों में, अधिक गर्म और ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में रहने वालों, तनाव और अनियमित खानपान वाले लोगों में सबसे ज्यादा होती है.

चिपचिपी त्वचा से कैसे पाएं राहत?

चिपचिपी त्वचा से राहत पाने के लिए आपको दिन भर में कम से कम दो बार फेसवॉश करना चाहिए.

स्किन केयर के लिए ऑयल-फ्री और नॉन-कॉमेडोजेनिक स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.

जंक फूड और तले खाने से दूर रहना चाहिए.

घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन न भूलें.

चेहरे को बार-बार छुएं.

डॉक्टर से संपर्क करना कब जरूरी?

गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को त्वचा संबंधित समस्या का सामना ज्यादा करना पड़ता है. अगर किसी के चेहरे पर बार-बार मुहांसे, त्वचा लाल हो रही है, खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, त्वचा में जलन और रैशेज हो रहे हों या उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है.